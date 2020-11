« Commissaire Magellan » du 7 novembre 2020 : ce soir les épisodes « Espèces protégées » et « La belle équipe »

4.5 ( 8 )



Annonces





« Commissaire Magellan » du 7 novembre 2020. Ce soir sur France 3 retrouvez deux épisodes en rediffusion de votre série « Commissaire Magellan » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme ce soir « Espèces protégées » et « La belle équipe »

« Commissaire Magellan » du 7 novembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Espèces protégées » avec Jacques Spiesser, Selma Kouchy, Alexandra Vandernoot… et Fabienne Carat

Au zoo de Saignac, l’alarme signalant une fermeture défectueuse de la porte du vivarium retentit. Resté seul dans le parc, le directeur Franck Landry décide d’aller vérifier par lui-même. C’est alors qu’il se retrouve nez à nez avec un serpent…



Annonces





Au petit matin, Chloé, la jeune « chef animalière », retrouve le corps de Franck. Un trou avait été percé dans l’enclos de verre du serpent.

Qui en voulait à ce point à Franck ? Fabienne, la responsable des visites du zoo, que Sabine, la vétérinaire et maîtresse de Franck, accuse instantanément ? Laure Cléry, la propriétaire du zoo ? Stan Cléry, son fils, à qui la place de manager de l’établissement devait logiquement revenir… et que sa mère a écarté au profit de Franck ? Ou peut-être un militant du groupuscule RAZ (Radicalement Anti-Zoo) ?

Une fois encore, le commissaire Magellan et le lieutenant Selma Berrayah vont devoir démêler la vraie nature des relations entre ces hommes et ces femmes que rien n’aurait dû séparer. Et pourtant…

«Et si Magellan avait le don pour exalter l'amour…» ❤️ Retrouvez un nouvel épisode de #CapitainMagellan samedi à 21.05 ! pic.twitter.com/xoFGkg5nUL — France 3 (@France3tv) November 4, 2020

« La belle équipe » avec Jacques Spiesser, Sandrine Quétier, Selma KOUCHY, Nathalie BESANÇON, Thomas JOUANNET ou bien encore Ingrid JUVENETON.

Ils étaient quatre amis, unis par la même passion du vélo. Mais quand le plus charismatique d’entre eux, Vincent Dareau, ancien champion cycliste, est retrouvé assassiné, c’est toute cette belle amitié qui risque d’être remise en question. Entre les non-dits, les vieilles rancœurs, et les trahisons, le Commissaire Magellan et le Lieutenant Selma Berraya vont devoir démêler la vraie nature des relations entre ces hommes et femmes que rien n’aurait dû séparer…

Double enquête pour le « Commissaire Magellan » ce soir sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés