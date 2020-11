Indices « Mask Singer » saison 2 : qui se cache derrière le robot ?

4.9 ( 11 )



Indices « Mask Singer » saison 2. Le robot se qualifiera t-il pour la finale de « Mask Singer » ? Réponse ce soir dès 21h05 sur TF1 car c’est déjà l’heure de la demi-finale. Ils sont encore 5 en compétition dont le robot, le requin, l’araignée, le dragon et le manchot. 3 seront qualifiés pour la finale, deux seront éliminés ce soir.



Indices « Mask Singer » saison 2 : qui se cache derrière le masque et/ou costume du robot ?

Rappel des indices :

Que sait-on de lui ? Qu’il s’agit d’un chanteur professionnel; qu’il a croisé la route de Lara Fabian et Pascal Obispo; qu’il a déjà chanté en costume; qu’il fait partie de la troupe des Enfoirés et qu’un rôle lui colle à la peau. Plus récemment il a fait référence à une traversée du désert puis a indiqué que celui qu’il avait interprété était le roi dans son domaine.

Un indice sur costume



Et comme les 5 autres demi-finalistes, un indice se cache sur le costume du robot. Regardez cette vidéo et tenter de le découvrir à votre tour.

#MaskSinger

L’identité du Robot 🤖est toujours méconnue !

Serez-vous assez attentif pour découvrir l’indice qui se cache sur son costume ? 🔍

Si vous l’avez trouvé, postez votre réponse en commentaires⤵️

📺 RDV samedi pour la 1/2 Finale de Mask Singer pic.twitter.com/ylDCtOmdZh — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) November 19, 2020

Alors avez-vous remarqué quelque chose ? Les internautes voient surtout un cœur, et vous ?

Rumeurs

C’est Daniel Levi qui est plus cité sur les réseaux sociaux même si certains hésitent encore avec Emmanuel Moire.

Retrouvez « Mask Singer » ce soir dès 21h05 sur TF1 mais aussi à tout moment sur MYTF1 avec des vidéos bonus exclusives, des extraits et bien sûr le replay intégral de vos émissions.

