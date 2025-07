« Mask Singer » : découvrez le quatuor d’enquêteurs de la nouvelle saison en tournage cet été

Publicité





La chasse aux célébrités masquées est sur le point de reprendre ! TF1 vient d’annoncer, via un communiqué, les enquêteurs qui accompagneront Camille Combal pour la prochaine saison de Mask Singer, actuellement en tournage cet été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le casting promet de l’ambiance sur le plateau !











Publicité





On retrouvera l’incontournable Kev Adams, présent depuis la toute première édition et devenu un expert redouté pour démasquer les stars sous leurs costumes extravagants. À ses côtés, deux complices bien connus des fidèles de l’émission : Chantal Ladesou, dont l’humour ravageur n’a d’égal que sa sagacité, et Laurent Ruquier, qui a fait sensation l’an dernier avec ses déductions affûtées.

Nouveauté cette saison : l’arrivée de Michaël Youn, qui rejoint le trio pour former un quatuor explosif ! Le comédien et humoriste apportera à coup sûr sa folie et son sens de la répartie à une équipe déjà réputée pour ses joutes verbales et son esprit taquin.

Chaque semaine, ces enquêteurs devront analyser les prestations des personnalités masquées, relever les moindres indices disséminés sur scène et affiner leurs hypothèses pour tenter de deviner qui se cache derrière les costumes toujours plus spectaculaires. Car cette saison s’annonce plus surprenante et imprévisible que jamais, avec des stars issues de tous les horizons : comédiens, chanteurs, sportifs, politiques, animateurs, voire des célébrités de renommée internationale !



Publicité





L’enquête s’annonce palpitante et les pronostics sont d’ores et déjà ouverts : serez-vous capables, vous aussi, de découvrir les identités des personnalités masquées ?