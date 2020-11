« L’âge ingrat » avec Jean Gabin et Fernandel : cet après-midi sur France 3

4.9 ( 8 )



« L’âge ingrat » est un film de Gilles Grangier porté par Jean Gabin, Fernandel et Franck Fernandel. Et il est rediffusé cet après-midi sur France 3. Rendez-vous dès 13h35 sur la chaîne ou en direct depuis tous vos appareils connectés sur france.TV



Pour mémoire, et dans le contexte de confinement, France Télévisions se mobilise et transforme ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver. Et le dimanche, c’est la journée du cinéma.

« L’âge ingrat » : histoire, résumé, synopsis

Antoine Lartigue, jeune Provençal, rencontre Maria Malhouin, une jeune fille de Normandie, à la Sorbonne. Ils veulent se marier et décident alors de faire rencontrer leurs pères. Emile Malhouin, homme placide et réservé, descend à Marseille chez Adolphe Lartigue, méridional exubérant. Ils sympathisent. Mais un soir, les amoureux se disputent et chacun des parents prend fait et cause pour sa progéniture.

« L’âge ingrat » : extrait vidéo

Histoire de se remettre dans le bain du film, nous vous proposons un extrait vidéo. Et nous avons choisi celui de « La rincette ». Jean Gabin et Fernandel s’y donnent la réplique pour notre plus grand plaisir.



(Re)découvrez ce grand classique du cinéma français et branchez-vous cet après-midi dès 13h35 sur France 3 et France.TV

