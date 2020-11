« Les 12 coups de midi » vidéo replay : Léo se déguise en Céline Dion, Angelina Jolie ne se cache pas derrière l’étoile mystérieuse (tous les indices)

4.7 ( 18 )



« Les 12 coups de midi » vidéo replay. Le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » aura été marqué aujourd’hui par la prestation de Léo. Non, on ne parle pas de sa nouvelle victoire du jour mais du défi un particulier qu’il avait accepté de relever : se déguiser en Céline Dion et chanter l’un de ses plus grands tubes.



Une prestation qui a beaucoup amusé les fidèles du jeu et fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Mais pourquoi Léo s’est-il déguisé vous demandez-vous peut-être ? Et bien c’est sa bande d’amis qui l’a mis au défi pour fêter sa 80ème participation.

« Les 12 coups de midi » vidéo replay

Mais le mieux est encore de regarder les images qui vont avec. Bravo aux équipes pour cette transformation plus que réussie. Reste la voix, et là c’est un peu plus compliqué. Reste qu’il fallait oser, alors bravo Léo.



Il L’A FAIT !! 👏🏻 Un grand bravo à Léo qui a relevé le défi de chanter déguisé en Céline Dion devant des millions de téléspectateurs 😍 Fou rire sur le plateau des @12Coups_tf1 avec @JL_Reichmann 😂😂 pic.twitter.com/Ie979orlcJ — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) November 18, 2020

Et sinon dans « Les 12 coups de midi »

À part ça, notez la petite victoire de Léo aujourd’hui avec seulement 300 euros à la clé dont 150 pour sa cagnotte.

Léo reviendra jouer demain pour une 81ème participation. Il débutera alors l’émission avec 331.168 dans sa besace, dont 243.200 en argent cash.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Comme nous vous l’avons déjà indiqué c’est une actrice américaine qui se cache derrière cette étoile mystérieuse. Mais il ne s’agit pas d’Angelina Jolie, nom proposé aujourd’hui par Léo.

Les indices de l’étoile de midi : : Un bateau à voiles, un coucher de soleil, des couteaux, une plante – à priori une aloe vera, un tigre et des ballons en forme de coeur.

➭ ➭ Un indice cadeau se cache ICI

Tous les noms proposés : Jean-Luc Reichmann, Gérard Depardieu Christian Clavier, Vincent Moscato, Bradely Cooper, Clovis Cornillac, Jane Birkin, Roger Federer, Claude Lelouch, Jean-Louis Trintignant, Stéphane Plaza, Emmanuelle Béat, Sandrine Kiberlain, Sylvester Stallone, Sandra Bullock, Tiger Woods, Angelina Jolie.

« Les 12 coups de midi » seront de retour demain, jeudi 19 novembre 2020, dès 12 heures sur TF1. D’ici là retrouvez l’émission d’aujourd’hui en replay sur MYTF1, et ce durant 7 jours.

