Un si grand soleil en avance : Elsa aime toujours Manu (résumé + vidéo épisode n°519 du 18 novembre 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après un jour d’interruption de la diffusion, Elsa reconnait être toujours amoureuse de Manu ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors que Manu la cherche à nouveau et que Virgile est sous pression, Elsa confie qu’elle aime toujours le flic…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 519

Virgile vient voir Elsa. Il est de mauvaise humeur et stressé après la visite que Manu lui a rendue au camping. Il lui a posé des questions sur elle parce qu’il sait qu’elle est là et qu’ils préparent un coup. Virgile dit à Elsa qu’il sait très bien qu’elle pense à lui et lui à elle. Elsa reconnait être toujours amoureuse de Manu… Virgile lui conseille d’aller se rendre à la police !



Et alors que Sabine n’hésite pas à jouer les amies compatissantes, Eliott est rappelé à d’ancien engagements et doit se mettre au travail.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.