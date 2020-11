4.8 ( 13 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 8 novembre 2020 – Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 8 novembre 2020 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life », à Montauban, les commerçants sont en révolte. Le confinement ne fait pas leurs affaires et Madame la Maire les soutient.

Selon les expertises, c’est le chien Curtis qui aurait tué Elisa Pilarski. Le compagnon de la victime est désormais suspecté d’avoir menti pour protéger son chien.

Et dans « 7 à 8 », un document exclusif au coeur d’une unité médico-judiciaire. Violences conjugales, agressions ou morts suspectes, ces experts examinent les victimes en vu des procès à venir.



D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 8 novembre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

