Sept à huit du 6 juillet 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 6 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 6 juillet 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Retards, vols déroutés ou refus d’indemnisation : l’envers du décor des voyages low-costs.



Dans « 7 à 8 »

🔵 106 millions d’euros évaporés : plus de 400 épargnants dans toute la France se disent victimes d’une immense escroquerie.

🔵 L’or des cimes dans les Pyrénées. Des enfants du pays passionnés métamorphosent leur montagne pour séduire les touristes.

🔵 Et Mayane dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte sa nouvelle vie d’artiste et son petit truc en plus.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 6 juillet 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.