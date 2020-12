« Black and White » du 17 décembre 2020 : déjà le final ce soir sur France 3

4.8 ( 6 )



« Black and White » du 17 décembre 2020. Suite et fin de « Black and White », une saga romanesque en 4 épisodes qui nous plonge dans le Dakar de la fin des années 1930 à 1960 et raconte les passions d’une époque rythmée par les amours, les haines et les guerres.



Ce soir les deux derniers épisodes, les n°3 et n°4

« Black and White » du 17 décembre 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode 3

Théo, le deuxième enfant de Fari et Alain, naît. Le couple commence à être accepté par une partie de la colonie, d’autant que la journaliste est amie avec Catherine et Hélène.La colonie va vibrer grâce à la victoire de Théo Dia, champion de boxe d’Afrique, avant de connaître la première mobilisation des Africains qui réclament l’égalité des droits entre Noirs et Blancs. Envoyée à Paris, Fari fait la connaissance de Pompidou et de Senghor. Mais, en Europe, les dangers d’une future guerre se précisent…



Épisode 4

En juin 1940, Radio Dakar annonce la défaite de la France. Les colons prêtent serment au maréchal Pétain, ce qui a de lourdes conséquences sur certains : le gouverneur est destitué, Oumbagne porte l’étoile jaune, Fari est licenciée… La colonie se félicite : Dakar a repoussé de Gaulle et Churchill à coups de canon ! Mais Fari, Catherine et Hélène ne peuvent se résoudre à accepter cette situation. Elles prennent l’initiative de créer un réseau de résistants.Noirs et Blancs éditent ensemble un journal clandestin, Dakar Résistance. La lutte du peuple noir débute pour l’indépendance du Sénégal, elle se terminera en 1960 par l’élection de Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République sénégalaise.

Le final de « Black and White » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV

