« Balthazar » du 17 décembre 2020 : ce soir épisode final de la saison 3 sur TF1

4.9 ( 8 )



Annonces





« Balthazar » du 17 décembre 2020. Ce soir c’est déjà l’heure du final pour la saison 3 de « Balthazar ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 durant 7 jours.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Balthazar » du 17 décembre 2020 : votre épisode inédit de ce soir « Noces rouges »

Rien ne se passe comme prévu pour Balthazar et Hélène. Alors que Janvier est en route pour le palais de Justice, il parvient à s’échapper. Aussitôt s’engage une course contre la montre pour retrouver le dangereux tueur en série, alors que Balthazar s’apprête à vivre enfin son mariage avec Maya, le jour le plus heureux de sa vie. Mais a-t-il encore droit au bonheur ?

Dès 22h05 suivront les épisodes en rediffusion : « Delirium » et « La vie en miettes ».



Annonces





Vers un nouveau carton d’audience ?

« Balthazar » nouveau roi de l’audimat. La semaine dernière le médecin légiste le plus déjanté du PAF s’est de nouveau imposé en tête des audiences en réunissant 6.64 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 27% sur l’ensemble du public..

#Audiences @TF1 #Balthazar toujours très large leader hier soir avec: ✅6,6 millions de téléspectateurs

📌28% pda Frda-50 Rendez-vous jeudi prochain pour le final explosif de la saison et en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/5f1lqYEePU — TF1 Pro (@TF1Pro) December 11, 2020

La saison s’achève ce soir pour « Balthazar ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés