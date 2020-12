« Capitaine Marleau » du 29 décembre 2020 : ce soir « Grand huit » avec JoeyStarr (rediffusion)

4.8 ( 11 )



Capitaine Marleau au programme tv du mardi 29 décembre 2020 – Ce mardi soir à la télé, Capitaine Marleau est en mode rediffusion à partir de 21h05 sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Grand huit », initialement diffusé en octobre 2019, avec au casting JoeyStarr.



Diffusion dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV



Capitaine Marleau du 29 décembre 2020 : résumé, histoire

Un employé d’un parc d’attractions est assassiné, l’occasion pour Marleau de plonger dans un univers qui la ramène en enfance. Face à la gendarme se dressent Lucie et Antoine, les propriétaires du parc, couple aussi solaire que mystérieux. La victime avait un fils adolescent. Alors que le couple envisage d’adopter l’orphelin, Marleau découvre qu’un mystérieux individu s’est récemment livré à de bien étranges sabotages, et que ce cadre enchanteur a déjà été le théâtre d’un drame. L’amour qui unit Lucie et Antoine résistera-t-il aux révélations de l’enquête ?

Vidéo

Découvrez ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce de cet épisode.



