Un Si Grand Soleil du 16 juillet : Marie-Sophie s’implique, Soan face au juge (résumé épisode 1706 en avance)

Un si grand soleil du 16 juillet 2025, spoiler résumé de l'épisode 1706 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A vélo, Marie-Sophie va récupérer sa voiture cachée par Soan dans un bois… Elle rentre et retrouve Charlotte. Marie-Sophie n’en revient pas que sa fille ait pu faire une telle bêtise, son père risque la prison et un homme est mort ! Charlotte avoue ne pas avoir réfléchi, elle fond en larmes : elle n’a pas dormi de la nuit ! Elle est désolée, sa mère la prend dans les bras.

A la coloc, Ludo et Flore roucoulent. Un peu trop pour les autres, qui n’en peuvent déjà plus ! Leurs avis sont partagés, Bilal a envie d’y croire, Elise et Elodie pensent que ça ne durera pas.



Louis fait ses débuts à la ferme, sous la supervision d’Elodie. Ludo les rejoint, Elodie le vanne. Il veut le faire visiter mais Elodie lui a déjà montré car Ludo n’était pas à l’heure. Elodie demande à Ludo d’aller réparer la clôture pour que les chèvres ne s’enfuient plus.

Soan et Florent sont face au juge Laplace. Soan est mis en examen pour homicide involontaire, il est libre jusqu’à son procès. Et il pourrait perdre son permis de conduire. Le juge lui demande s’il veut ajouter quelque chose, Soan dit qu’il est désolé.

Flore retrouve Ludo à la ferme… Louis les voit s’embrasser et s’isoler dans un hangar… Quand Elodie revient, elle constate que Ludo n’a pas réparé la clôture. Elle demande à Louis où il est, il le couvre et propose de l’aider à le faire.

Achille culpabilise d’avoir insisté pour que Charlotte le rejoigne à la fête. Elle lui dit qu’il n’y est pour rien et s’inquiète pour son père.

Ludo arrive alors qu’Elodie et Louis ont réparé la clôture. Elodie exige des explications, Ludo ment. Elle comprend qu’il était avec Flore, il avoue. Elodie en a marre.

Soan sort du tribunal, Florent lui dit qu’ils ont le temps avant le procès et lui conseille de prendre soin de lui. Marie-Sophie est venue le chercher. Elle lui dit que Charlotte lui a tout raconté, elle veut sa version. Il raconte comment ça s’est passé cette nuit là quand il a rejoint Charlotte. Il a décidé de la couvrir et l’a briefée sur la version à donner à la police.

Partie de cartes à la coloc, Ludo dit qu’il est fatigué. Elodie précise que ce n’est pas le boulot qui l’a fatigué. Tout le vanne sur Flore, Ludo se vexe.

Soan et Marie-Sophie rentrent. Il la remercie pour la voiture, il aurait préféré de la rendre complice. Elle lui dit qu’ils sont une famille, ils vont devoir se serrer les coudes. Charlotte les rejoint, elle est contente de retrouver son père. Il lui explique qu’il va y avoir un procès, il est mis en examen. Charlotte a peur, Marie-Sophie dit qu’il peut prendre du sursis mais elle ne doit jamais dire la vérité.

