Secret Story du 15 juillet 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 15 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets. Au réveil, Anita s’inquiète de ce que ressent Noah. Elle a hâte de le retrouver.











La Voix donne une mission à Noah et Constance. Ils doivent s’infiltrer dans la maison des secrets pour voler des oeufs dorés placés à des endroits stratégiques de la maison. Chaque oeuf doré vaut 1.000 euros ! Ils s’infiltrent alors que les habitants mangent sur la terrasse. Mayer rentre, ils foncent au confessionnal : ils ont 4 oeufs et font donc gagner 4.000 euros à la cagnotte commune de la maison de cristal ! La Voix annonce aux habitants de la maison des secrets qu’ils ont perdu 4.000 euros.

Constance continue de draguer Adrien. La Voix convoque ensuite Aïmed et Adrien dans la salle des destins croisés ! Ils peuvent couper l’eau chaude dans la maison opposée, ça se joue aux enchères ! Aïmed dépense 7.000 euros de la cagnotte commune, la maison de cristal est privée d’eau chaude pendant 24h. Dans la maison des secrets, personne ne croit qu’Aïmed ait pu dépenser autant pour l’eau chaude !

Place à une soirée gaulois et romains. Au cours de la soirée, Aïmed met en garde Anita sur Noah. Il se demande si elle ne veut pas aller trop vite. Il lui dit de faire attention à elle.



Pimprenelle utilise son buzz gratuit, elle déclenche l’alarme des secrets pour buzzer le secret d’Anita. Elle pense qu’elle est l’arrière petite fille de Joséphine Baker.

Mayer est dans la salle des destins croisés. Il doit choisir d’inverser les maisons, sinon Romy est nominée d’office aux prochaines nominations. Il accepte de changer de maisons ! Il l’annonce aux autres, qui sont déçus et n’ont aucune envie d’aller dans la maison de cristal. A l’inverse, les autres habitants sont ravis de revenir dans la maison des secrets.

Les habitants changent donc de maisons. Mayer fait la tête. Un clash éclate dans la maison de cristal. Tout le monde se dispute et même Mayer et Ethan ne se comprennent plus.

La Voix informe Adrien de la mission de Constance avec la complicité de Pimprenelle. Il peut maintenant se jouer d’elles ! Il doit faire croire qu’il a des sentiments pour Constance ! S’il réussit, il remportera 5.000 euros. Il accepte et passe direct à l’attaque.

Mayer et Ethan s’expliquent et font leur mea-culpa. Pendant ce temps là, Pénélope s’inquiète qu’il se passe quelque chose entre Adrien et Constance.

Place à l’annonce des nominations. Les nominés de la semaines sont : Adrien, Constance, Ethan, Mayer et Pimprenelle. Et cette semaine il y aura 2 éliminés !

