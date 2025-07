Ici Tout Commence spoiler : Emmanuel fait un malaise, Constance inquiète ! (vidéo épisode du 18 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Constance va s’inquiéter pour Emmanuel dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, ce dernier va faire une poussée de sclérose et faire un malaise !











Constance est préoccupée par l’état de santé de son mari. Teyssier a subi une nouvelle poussée de sclérose en plaques la veille, suivie d’un malaise. Inquiète, elle en parle à ses amies Rose et Clotilde, et demande à la cheffe Armand de veiller sur lui pendant la nouvelle compétition organisée à l’école de Castelmont, en montagne. Clotilde lui assure qu’elle gardera un œil sur lui et sur son état de santé.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1222 du 18 juillet 2025, Emmanuel au plus mal

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



