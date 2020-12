Demain nous appartient en avance : Luke sait la vérité (résumé + vidéo épisode 809 DNA du 2 décembre 2020)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 809 du mercredi 2 décembre 2020 – Charlie fait chanter Samuel et William ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Elle espère bien leur soutirer de l’argent pour partir aux Etats-Unis, mais Luke n’est pas d’accord avec sa soeur…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 809

Pour empêcher Charlie de continuer à accuser Sofia, William et Samuel lui ont proposé de l’argent. Avec cette somme, elle espère quitter Sète et retourner à New-York avec son frère. Luke n’est cependant pas de cet avis, il souhaite que sa Charlie dise la vérité afin de mettre un terme à toute cette histoire. Il sait que Sofia est innocente, il ne veut pas partir à New York et veut que sa soeur parle à la police. Mais quand Charlie lui demande s’il veut vraiment qu’elle parle aux flics, il semble gêné…

A la suite des déconvenues de la veille, Jeanne demande à Chloé de l’héberger. Et Clémentine convainc Sacha de se livrer à Solenne et Ben.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 809 du 2 décembre

