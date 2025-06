Wimbledon : Rinderknech / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Rinderknech / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet soir sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon a commencé ce lundi 30 juin 2025. Ce soir, le français Arthur Rinderknech défie le numéro 3 mondial, l’allemand Alexander Zverev.





A suivre ce soir à partir de 21h50 sur le Court n°1 en exclusivité sur beIN SPORTS.







Ce soir à Wimbledon, l’Allemand Alexander Zverev (N°3 mondial) affronte le Français Arthur Rinderknech au 1er tour. Zverev, demi-finaliste à Roland-Garros et en forme sur gazon, part grand favori avec sa puissance au service et son expérience. Rinderknech, 72e mondial, espère créer la surprise grâce à son service et ses récentes bonnes performances sur herbe. Un match à suivre pour voir si le Français peut bousculer un prétendant au titre.

Rinderknech / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 21h50 sur beIN SPORTS.



Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Rinderknech / Zverev, premier du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.