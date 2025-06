Secret Story du 30 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 30 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.











Publicité





Vendredi matin, le téléphone rouge réveille les habitants. Mayer est le plus rapide à décrocher, il remporte 500 euros. De son côté, Constance ressent un vide avec l’absence de Damien, éliminé la veille.

Après les révélations du prime, Aïmed est en opération reconquête et prépare le petit déjeuner à Romy.

Romy et Anita sont sur la piste du secret d’Aïmed et Célia, elles pensent que quelqu’un diffuse les images dans la maison ! Aïmed stresse mais tente de noyer le poisson.



Publicité





Adrien est triste que Pimprenelle lui fasse la tête. Il vient la voir et lui dire qu’il la kiffe vraiment. Il n’a pas envie de passer à côté d’elle ! Elle lui pardonne mais il n’y aura pas d’autre chance.

Aïmed et Célia visionnent une nouvelle vidéo et décident de la diffuser. Il s’agit d’images d’Anita et Romy qui parlent de Marianne. Elles la trouvent hypocrite. Et un clash éclate. Anita finit par craquer et pleurer, les garçons la réconfortent. Adrien et Pimprenelle s’endorment dans les bras l’un de l’autre.

Samedi matin, les habitants profitent d’un brunch. Aïmed est convaincu d’avoir vu Adrien et Pimprenelle s’embrasser. Il avoue. De leur côté, Romy et Marianne décident de s’expliquer.

Dimanche, c’est l’anniversaire de Pimprenelle. Marianne décide de parler à Mayer vis à vis de Romy qui est jalouse.

Le téléphone rouge sonne pour Constance, elle doit se rendre dans la jungle des décisions. Pour 1.500 euros, Constance peut voir les images de l’origine de la nomination de Damien. Elle voit les images d’Adrien qui avoue avoir switché !

La Voix organise une soirée Cabaret pour l’anniversaire de Pimprenelle. Au cours de la soirée, Anita se rapproche de Noah.

Le téléphone rouge sonne, Mayer doit se rendre dans la jungle des décisions. Il doit choisir de nominer Romy ou Marianne ! Il annonce ensuite son choix aux habitants : Marianne est nominée ! Marianne le prend mal. Une dispute éclate entre ensuite entre Mayer, Constance et Célia.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 30 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.