Un Si Grand Soleil du 1er juillet : Johanna fait une grande annonce (résumé épisode 1681 en avance)

Un si grand soleil du 1er juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1682 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode de la grosse soirée du mardi 1er juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix est hantée par des images avec Guillaume et son fils. Elle se voit sortir d’un lac en pleine nuit alors que la voiture sombre. Elle hurle et tente d’appeler les secours mais son téléphone ne marche pas. Alix se réveille.

Plus tard, Alix retrouve Ludo. Elle lui demande de partir 2 jours à Paris aujourd’hui. Ludo lui rappelle qu’il travaille, Alix pleure. Elle lui parle de Lucas, elle pense qu’il lui a donné une fausse carte d’identité et qu’il l’espionne. Elle a retrouvé un micro. Elle veut qu’il vérifie l’adresse où il vivait chez sa mère et il récupère un max d’infos. Elle a tout réservé, il accepte mais doit prévenir la coloc qu’il va louper la soirée cartons pour le déménagement.



Cécile est avec Florent, elle regrette de devoir libérer Ravello. Florent lui rappelle qu’ils se sont jurés de ne pas parler boulot. De son côté, Claudine accueille Ravello à sa sortie de prison. Il va la recommander à des amis. Elle compte l’argent dans son coffre quand Johanna l’appelle pour lui parler de l’idée des vidéos. Elle refuse ! Margot propose de s’occuper des vidéos gratuitement.

Emma est à la boxe, Lucas l’appelle. Il veut aller cambrioler chez le psy, elle trouve ça dangereux mais elle insiste pour l’aider. Le soir, Emma et Lucas sont devant le cabinet du psy, ils le voient s’en aller. Lucas entre, Emma fait le guet. L’alarme se déclenche silencieusement, Elise et Thierry sont alertés et y vont. Quand la police arrive, Emma appelle Lucas mais il ne répond pas…

Claudine annonce à Margot qu’elle veut lui verser une prime d’encouragement. Margot est surprise, Claudine lui dit qu’elle ira loin. Elle demande ensuite à Johanna de la remplacer le 12, elle doit aller à Bruxelles pour un client. Johanna dit qu’elle ne peut pas, elle se marie ce jour là ! Claudine lui rappelle qu’un mariage sur 2 finit en divorce… Elle lui conseille de faire un contrat de mariage et propose de s’en occuper. Johanna décline.

Quand Johanna retrouve Yann, elle lui rapporte ce que Claudine lui a dit. Ils s’en moquent et prévoient un mariage en petit comité.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.