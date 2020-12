« Les 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse et il s’agit …

4.5 ( 14 )



« Les 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse. Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Et alors que sur les réseaux sociaux on évoque beaucoup le nom d’une actrice italienne, voilà que le nom d’un chanteur français commence lui aussi à circuler. Bref, on est un peu perdu !



Hier, samedi 26 décembre 2020, un nouvel indice a commencé à apparaître sur l’étoile de midi. Si si, regardez bien en bas et à gauche de l’image. Et il s’agit d’une glace italienne. Suffisant pour confirmer la rumeur de l’actrice ? Seul l’avenir nous le dira…

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Liste des noms déjà proposés : Le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri, Hugues Aufray, Plastic Bertrand, Frédéric Diefenthal, Jean-Pierre Pernaut, Carla, Harrison Ford, Tim Burton, Caroline de Monaco, Stéphanie de Monaco, Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Patrice Laffont, Britney Spears, Brooklyn Beckham, Roselyne Bachelot, Colin Farell, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, Donald Trump, Pink, Ryan Gosling, Cindy Crawfort, Jack Lang, Charlie Chaplin, Frédéric Mitterrand.

Récapitulatif des indices :



– une bibliothèque, enfin des livres en tout cas;

– un tabouret et/ou podium de cirque

– un appareil photo

– un projecteur

– une glace italienne

Camille éliminée avant d’avoir trouvé l’étoile mystérieuse ?

Et puisqu’on est dans les rumeurs, il se murmure, mais c’est encore une fois à prendre avec des pincettes, que Camille pourrait être éliminée avant même de trouver l’étoile.

Retrouvez « Les 12 coups de midi aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Après son coup de maître à 10.000 euros d’hier, Camille jouera aujourd’hui pour une 21ème participation et débutera l’émission avec 88.700 euros dans sa besace. Plutôt pas mal pour quelqu’un qui n’a pas encore trouvé une seule étoile.

