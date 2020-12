Audiences TV prime 26 décembre 2020 : « Meurtres à Cognac » leader, « La Grande Incruste » puissant

5 ( 6 )



Audiences TV prime 26 décembre 2020. Qui a remporté la bataille des audiences de la première partie de soirée de ce dernier samedi de l’an 2020 ? « Meurtres à Cognac » sur France 3 ou « La Grande Incruste » sur TF1 ?



Et c’est France 3 qui s’impose avec « Meurtres à Cognac ». Porté par Eléonore Bernheim et Olivier Sitruk, il a convaincu 5.31 millions de fidèles à la collection « Meurtres à… » soit 22.2 % des téléspectateurs.

Audiences TV prime 26 décembre 2020 : autres chaînes

Très belle performance pour « La Grande Incruste » de Camille Combal sur TF1. Un programme inédit et un brin déjanté qui a suscité la curiosité de 5.05 millions de téléspectateurs soit 22.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne. Notez 39% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et des 25-49 ans et 48% sur les 15-34 ans.



Sur France 2 le divertissement de Laurence Boccolini « Les comiques préférés des Français : ils nous ont quand même fait rire en 2020 » a amusé 2.37 millions de personnes pour 11.4 % de part de marché.

Beau succès pour le magnifique film de et avec Clovis CORNILLAC, Félix BOSSUET, et Tchéky KARY « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre ». Diffusé pour la première fois en clair sur M6 il a émerveillé 2.37 millions de personnes soit 10.1 % du public présent devant son poste de télévision.

France 5 complète le top 5 comme tous les samedis ou presque avec son magazine « Echappées belles ». Hier soir direction la Nouvelle-Calédonie et 810.000 fidèles au rendez-vous (pda 3.4%).

