« NCIS » du 4 décembre 2020 : « Mort en musique » votre épisode inédit de ce soir sur M6

« NCIS » du 4 décembre 2020 : votre épisode inédit de ce soir sur M6. Ce soir et comme chaque vendredi, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 inédite de la série « NCIS », avec au programme un seul épisode inédit suivi de pas moins de cinq rediffusions.



A suivre ce soir dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.



« NCIS » du 4 décembre 2020 : votre épisode de ce soir

Saison 17 – épisode 8 : Mort en musique

L’équipe enquête sur l’empoisonnement d’un musicien appartenant à la prestigieuse fanfare de la Navy, conviée lors d’événements diplomatiques à travers le monde.



Et après ?

Dès 21h55 pas moins de 5 épisodes à la suite seront ensuite proposés : deux épisodes de la saison 16, un épisode de la saison 14 et deux épisodes de la saison 12.

Saison 16 – épisode 11 : Menace toxique

Le secrétaire à la Défense Wynn Crawford intervient dans une enquête du NCIS et demande l’arrestation McGee et Torres pour avoir piraté des dossiers gouvernementaux confidentiels. Gibbs et ses agents investiguaient sur une menace terroriste alarmante après la mort d’un homme par arme chimique…

Saison 16 – épisode 12 : Le serment

John Sydney, ancien caporal et vieil ami de Gibbs, lui demande de l’aider à rassembler les plaques militaires de ses frères d’arme pour l’enterrement de l’un d’entre eux. Par ailleurs, un lieutenant de la Marine en détention préventive au NCIS est empoisonné par un trafiquant de médicaments.

Saison 14 – épisode 6 : Les poupées russes

Les empreintes d’une quartier-maître de la Navy sont retrouvées sur une scène de crime ; la femme aurait abattu le tortionnaire qui l’avait kidnappée. Suspecté pour ne pas avoir signalé sa disparition et voulu fuir le pays avec elle, son mari est recherché par le NCIS…

Saison 12 – épisode 22 : Les enfants perdus (1/3)

Gibbs et son équipe enquêtent sur le meurtre d’une ingénieure en guerre cybernétique et collaborent pour cela avec Ned Dorneget, du cyber-terrorisme au NCIS, ainsi que Jake Malloy, mari de Bishop et avocat à la NASA. La victime, qui travaillait bénévolement dans une université, était intervenue auprès d’une jeune fille en proie à une organisation malveillante recrutant des adolescents sur Internet…

Saison 12 – épisode 23 : Les enfants perdus (2/3)

Un attentat kamikaze a été commis par un des adolescents de la cellule internationale appelée « La Vocation », dont les membres recrutent des enfants et adolescents à travers le monde pour des actions terroristes. Alors qu’Interpole organise un groupe de réflexion au Caire, Gibbs envoie McGee et Dorneget représenter le NCIS…

Nouveau succès d’audience pour Gibbs ?

Malgré une concurrence difficile, les équipes de GIBBS peuvent compter sur leurs fidèles. La semaine dernière l’épisode inédit a tout de même réuni 3.09 millions d’inconditionnels (pda 11.6 %)

