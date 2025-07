« 99 à battre » : le nouveau grand jeu événement débarque sur M6 le 7 août

Publicité





M6 crée l’événement cet été avec « 99 à battre », un tout nouveau jeu à grand spectacle, diffusé dès le jeudi 7 août à 21h10. Animé par le duo complice Éric Antoine et Juju Fitcats, ce programme inédit promet une compétition aussi spectaculaire que fédératrice.











Publicité





100 candidats. 1 seul gagnant. 100 000 euros en jeu

Bienvenue dans l’une des plus grandes compétitions jamais organisées à la télévision française. Tourné dans un lieu tenu secret au cœur de l’Hexagone, « 99 à battre » réunit 100 candidats venus de tous horizons, âgés de 20 à 76 ans, pour une aventure humaine et sportive inédite. Leur objectif : ne jamais finir dernier. Car ici, chaque épreuve élimine un joueur. À l’issue de 99 défis, un seul candidat remportera la victoire et les 100 000 euros promis au dernier survivant.

Une compétition accessible à tous

Le jeu se distingue par des épreuves ludiques, souvent inspirées de défis que l’on pourrait tenter chez soi : faire voler un avion en papier, construire un meuble en kit le plus vite possible, ou encore enlever une chemise avec une seule main. Rapidité, logique, culture générale, mémoire, agilité… tous les talents sont mis à l’épreuve. Et surtout, tout le monde peut gagner : peu importe la force ou l’âge, seule compte la capacité à tenir bon, à se dépasser et à ne jamais abandonner.

Entre tension, fous rires et émotions

“99 à battre” n’est pas qu’une simple compétition. C’est aussi une aventure collective. Certains candidats sont amis, frères, sœurs, parents… Des liens forts qui seront mis à rude épreuve dans une ambiance survoltée, entre entraide, rivalité et moments d’émotion. Les éliminations, vécues comme de véritables déchirements, renforcent la dimension humaine du programme. Éric Antoine et Juju Fitcats, au plus près des participants, ne cachent ni leur émotion ni leur enthousiasme tout au long du jeu.



Publicité





Une émission familiale et spectaculaire

À la croisée entre le divertissement familial, la téléréalité et le jeu d’aventure, « 99 à battre » promet de séduire un large public. Avec ses défis visuels, accessibles, et souvent pleins d’humour, l’émission rappelle les jeux d’enfance — mais en version XXL.

Rendez-vous le jeudi 7 août à 21h10 sur M6 pour découvrir le tout premier épisode de « 99 à battre »… et voir qui parviendra à échapper à l’élimination jusqu’au bout !