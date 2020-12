4.8 ( 10 )



Annonces





Rika Zaraï est morte à l’âge de 82 ans. Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à quelques jours de Noël. Après l’annonce de la mort de Claude Brasseur hier, on apprend celle de la chanteuse Rika Zaraï qui était âgée de 82 ans.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le coeur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C’est une des plus belles voix d’Israël en français qui s’est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier » a écrit sur Twitter l’Ambassade d’Israël en France.

Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le ❤️ des 🇫🇷 avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'🇮🇱 en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier pic.twitter.com/bLEd8YvVlG — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) December 23, 2020



Annonces





Rika Zaraï s’en est allée

Célèbre pour ses chansons comme « Alors je chante », « Balapapa », « Et pourtant », « Ma poupée de France », « C’est ça la France » ou bien encore « Sans chemise sans pantalon », c’est en 1961 qu’elle débuta sa carrière en France grâce Bruno Coquatrix. Il lui avait notamment confié d’assurer la première partie de Jacques Brel à l’Olympia.

Une salle dans laquelle elle s’était ensuite produite en tant que vedette principale en mars 1970, mars 1971 puis en septembre 1972.

Plus discrète depuis quelques années, elle s’était également illustrée dans la promotion de la médecine par les plantes avec la parution notamment du célèbre livre « Ma médecine naturelle » écoulé à 2 millions d’exemplaires.

Rika Zaraï s’est éteinte dans la nuit de mardi à mercredi. Toutes nos condoléances à ses proches.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés