Ici tout commence en avance : Clotilde et Rose, la guerre est déclarée (résumé + vidéo épisode 38 du 23 décembre 2020)

Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de l’épisode 38 du mercredi 23 décembre 2020 – Rien ne va plus entre Clotilde et Rose ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après les funérailles d’Auguste, Clotilde décide de déclarer la guerre à sa soeur…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 38

Rose fait un constat amer : le décès d’Auguste n’aura pas apaisé les tensions avec sa sœur. Clotilde est toujours très opposée à l’idée d’une co-direction. Elle estime avoir toujours été aux côtés de son père et que cette place lui revient de droit. Leur rivalité n’est pas prête de s’estomper…

Et grâce à Guillaume, Rose apprend les intentions de Clotilde et tente de l’empêcher de prendre le contrôle de l’institut tandis que Teyssier menace de révéler le secret de Claire. Afin de contrer le chef pâtissier, Noémie fait appel à Maxime pour préparer le Noël de l’institut. Mehdi prend mal ce revirement de situation. Ludivine tente de convaincre Louane de changer d’avis, mais Gaëtan met ses sœurs face à un dilemme pour Noël.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 38 du 23 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

