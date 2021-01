« Allez viens, je t’emmène… dans les années 80 » : artistes et invités de ce soir sur France 3

4.2 ( 5 )



« Allez viens, je t’emmène… dans les années 80 » est le titre du divertissement proposé ce soir par France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV.



Ce soir sur France 3, Laury Thilleman vous emmène dans la décennie 80, pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la nostalgie, du rire et de la musique. Une immersion au cœur des chansons, de la fête et de l’humeur légère des heighties.

« Allez viens, je t’emmène… dans les années 80 » : présentation

Chanteurs, humoristes et personnalités médiatiques se retrouvent dans les décors des années 80 pour revivre ces années cultes et les faire vivre à ceux qui ne les ont pas connues.

Un partage de rêves et de souvenirs entre artistes de légende et ceux de la nouvelle génération.



Une plateforme fait apparaître de nombreux décors emblématiques des années 80 : radios libres, dance floor, émissions de télé… Tous les artistes se prêtent au jeu des tableaux pour de petites saynètes d’époque avec des figurants en costume, les danseuses du Lido et un orchestre en live, sans oublier les anecdotes drôles ou touchantes des artistes qui, comme Patrick Bruel, Liane Foly ou Gilbert Montagné, ont vécu ces années-là.

En immersion dans le décor, les invités rejouent ensemble les plus belles chansons de cette époque dans une ambiance chaleureuse et amicale : Patrick Bruel reprend le premier rap de la chanson française, « Chacun fait ce qui lui plaît », Liane Foly revisite le Minitel rose, Amir s’approprie les tubes de Téléphone, Benabar rêve d’une autre histoire, Véronique fait des révélations sur les images de fin du générique de « Gym Tonic » sous la douche …. enfin les artistes nés en 80 évoquent leur enfance avec Casimir et Jacques Martin, nous font rire comme Cartman en décrivant cette époque heighties avec ironie ou comme Sandrine Sarroche en actualisant les paroles du tube « On va s’aimer » de Gilbert Montagné, à l’ère du covid.

Et toujours des images d’archives inoubliables qui permettent de revoir les émissions cultes, les humoristes, les duos et les objets des années 80.

Les invités

Avec Patrick Bruel, Liane Foly, Amir, Bénabar, Agustìn Galiana, Nicoletta, Gilbert Montagné, Cartman, Frédéric François, Lola Dubini, Véronique de Villele, Amaury Vassily, Caroline Loeb, Sloane, Sacha de Début de soirée, Sandrine Sarroche et les danseuses du Lido.

🎤 De la nostalgie, du rire et des chansons cultes des années 80 !#AllezViensJeTemmene avec @LauryThilleman, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/QQyqh2esOu — France 3 (@France3tv) January 28, 2021

« Allez viens, je t’emmène… dans les années 80 ! » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3.

