« Doc » du 13 janvier 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« Doc » du 13 janvier 2021. Après son beau succès d’audience de la semaine dernière, le « Doc » est de retour ce soir sur TF1 dès 21h05 pour deux épisodes inédits. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Pour mémoire, cette série, inspirée d’une histoire vraie, est portée par le beau Luca Argentero.



Au programme ce soir les épisodes « Rien de personnel » et « Ça fait du bien et ça fait mal ».

« Doc » du 13 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

« Rien de personnel » :Andrea Fanti réintègre le service, mais avec un nouveau statut. Il ne doit pas être en contact direct avec les patients, ni leur parler. Mais il n’en fait qu’à sa tête. C’est parce qu’il s’est ouvert à un patient et s’est rapproché de lui qu’il est parvenu à percer le mystère de son état de santé. Alex Ferold cache un lourd secret : il a perdu son emploi et ment à sa femme. Andrea comprend qu’il a contracté la leptospirose en traînant près du Lambro. Le docteur Gabriel Kidane s’humanise au contact de la nouvelle interne, Alba, et il permet à un vieil homme, Victor, condamné par la maladie, à mourir dans les bras de sa femme. Andrea découvre qu’Agnès a refait sa vie avec un autre homme. Elle ne lui avait toujours pas avoué la vérité pour ne pas le brusquer. Andrea espère toujours la reconquérir et il essaie de renouer des liens avec sa fille, qui l’évite. Il se demande s’il avait une liaison, mais il ne se souvient toujours pas de la nature de sa relation avec Julia…



"- David Bowie est mort ?

– Et oui !" Quand le docteur Andrea Fanti a besoin d'une légère mise à jour sur les artistes disparus ces dernières années 😅 La suite de votre série #DOC, c'est ce mercredi à 21H05 pic.twitter.com/v4CWcxkjAd — TF1 (@TF1) January 12, 2021

« Ça fait du bien et ça fait mal » : Un patient est admis à l’hôpital suite à une chute en montagne. Julia le prend en charge, mais elle refuse de le voir. Andrea recherche le mot de passe de sa boîte mail avec pour seul indice, une question : «Qu’est-ce qui est bon et qui fait mal? ». Lorenzo tente de convaincre Enrico de parler à Andrea de sa liaison avec Julia. Celui-ci est réticent. Andrea se lie d’amitié avec le patient. Il apprend qu’il s’agit du frère de Julia et qu’ils entretiennent des rapports difficiles. Agnès demande à sa fille de passer un peu de temps avec son père. Caroline refuse, arguant qu’ils finiront par ne parler que de Matthias…

Succès d’audience pour le lancement

La semaine dernière, pour son lancement, la série a plutôt bien fonctionné en réunissant jusqu’à 4.4 millions de téléspectateurs et 28% de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 #DOC leader pour le lancement hier soir avec 4,4 millions de tvsp sur le premier épisode, et en moyenne sur les 2 premiers épisodes: ✅28% de PdA FRDA-50

✅30% de PdA 15-24a Rdv en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/TluXdeQtOk — TF1 Pro (@TF1Pro) January 7, 2021

L’effet de curiosité étant passé, le plus dur reste à faire. Alors le « Doc » va t-il confirmer son bon démarrage ?

