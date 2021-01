« Symphonissime » : les artistes et invités de Stéphane Bern ce soir sur France 2

4.8 ( 14 )



« Symphonissime » est le titre du divertissement proposé par France 2 ce soir. Une soirée exceptionnelle présentée par Stéphane Bern dans l’écrin majestueux du Théâtre du Châtelet.



Pour cette magnifique soirée, France 2 a réuni les plus grands artistes de la chanson française venus de tous les horizons, ils interpréteront en live et en public, les plus beaux airs de notre répertoire musical actuel. Ces grands morceaux ont été spécialement arrangés et adaptés pour le grand orchestre symphonique du chef Yvan Cassar.

« Symphonissime » : les artistes et invités de Stéphane Bern ce soir

Voici les artistes qui chanteront ce soir :

Florent Pagny, Louane, Vianney, Calogero, Julien Doré, Élodie Frégé, Christophe Maé, Pascal Obispo, Alain Souchon, Dany Brillant, Camélia Jordana, Natalie Dessay, Carla Bruni, Salvatore Adamo, Jane Birkin, Olivia Ruiz, Julien Behr, Vincent Niclo et les Prêtres Orthodoxes, Ben, Patrick Fiori, Neïma Naouri…



Tout seront accompagnés par l’orchestre symphonique OD’YC.

« Symphonissime » : bande-annonce

Pour vous faire une petite idée de cette magnifique soirée qui vous attend, voici la bande-annonce de votre programme.

Symphonissime », c’est plus de deux heures d’un spectacle musical inédit et original, qui renoue avec la tradition de la « variété symphonique ». Et c’est ce soir sur France 2 et France.TV

