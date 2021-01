« Ninja Warrior » du 23 janvier 2021 : ce soir épisode 4 de la saison 5

4.6 ( 17 )



« Ninja Warrior » du 23 janvier 2021. Ce soir, dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1, 4ème numéro de la saison 5 pour « Ninja Warrior ». Attention c’est déjà l’avant-dernier rendez-vous de la saison, la finale étant programmé samedi prochain.



Toujours incarné par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, cette 5ème saison c’est aussi et surtout parcours de qualification totalement inédit, le plus difficile jamais réalisé avec l’apparition de la «Tour d’Acier».

« Ninja Warrior » du 23 janvier 2021 : déroulé de la soirée

Innovation majeure pour cette saison : l’apparition du chronomètre dès les qualifications ! Concrètement, les candidats qui n’auront pas franchi les 4 premiers obstacles dans le temps imparti seront stoppés net dans leur progression ! En revanche, ceux qui auront réussi à vaincre le chrono pourront se frotter à la «Tour d’Acier» et ses 12 mètres de haut, véritable emblème du parcours des héros cette année !

Lors des demi-finales, les candidats qualifiés s’affronteront en duel. Le meilleur demi-finaliste de chaque prime empochera, en plus de sa place en finale, un précieux joker inédit : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait lors de la finale.



Et comme chaque semaine, une petite vidéo histoire de vous mettre dans le bain.

Les équipes de « Ninja Warrior » avaient confié une mission à Denis Brogniart et Christophe Beaugrand : imaginer un obstacle pour le Parcours des Héros. Un défi relevé par Dorian grâce à… un tuyau et un lacet. Découvrez le Cylindre Incliné !

#NinjaWarrior@Tof_Beaugrand & @DenisBrogniart vous avait confié une mission : Imaginer un obstacle pour le Parcours des Héros 💥

Un défi relevé par Dorian grâce à… un tuyau et un lacet😮

Découvrez le Cylindre Incliné ⤵️

RDV demain à 21h05 pour Ninja Warrior sur @TF1 & @MYTF1 ✨ pic.twitter.com/73jL6fxlDS — Ninja Warrior (@NinjaWarriorTF1) January 22, 2021

Qui sera le plus rapide, le plus agile, le plus fort et le plus endurant pour arriver au bout du parcours des héros ce soir ? Réponse dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour la suite de « Ninja Warrior ».

