Audiences TV prime 31 janvier 2021 : “Le doudou” leader (TF1), beau score pour « The Lost City of Z » (Arte)

Audiences TV prime 31 janvier 2021. Hier soir c’est le film proposé par TF1 “Le doudou” qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée de ce dernier dimanche du mois de janvier.



Portée par Kad Merad et Malik Bentalha, cette comédie fort sympathique a amusé 4.55 millions de Français soit 19.1% du public présent devant son poste de télévision.

Notez de jolies performances sur cibles avec 25% de part de marché sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ainsi que sur les 25-49 ans.



Audiences TV prime 31 janvier 2021 : les autres chaînes

France 2 suit avec « Mission Impossible Rogue Nation » avec Tom Cruise. Un film d’action vu ou revu par 3.29 millions d’inconditionnels soit 15.3 % des téléspectateurs.

M6 complète le podium avec son magazine « Capital ». Hier soir le thème et reportages proposés ont suscité l’intérêt de 2.82 millions de consommateurs soit 12.9% des téléspectateurs.

France 3 n’a pas démérité avec sa série « Grantchester » dont les deux épisodes du jour ont réuni 2.80 millions de fidèles pour 11.9% de part d’audience moyenne.

Notez enfin le beau succès d’Arte avec le film de James Gray « The Lost City of Z ». Porté par Charlie Hunnam et Sienna Miller, il a convaincu 1.59 million de téléspectateurs.

