13h15 le dimanche du 6 juillet : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 6 juillet 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 6 juillet 2025 : Ecce Robot

Le Feuilleton des Français : les irréductibles

Dans 13h15 le dimanche, place au feuilleton des irréductibles Français : celles et ceux qui, malgré les obstacles, se battent chaque jour. Baptiste, 29 ans, a choisi de se lancer dans la pêche au chalut en Bretagne, une passion qui s’accompagne de nombreuses difficultés. Frédéric, lui, est proviseur dans les quartiers nord de Marseille et s’efforce de protéger ses élèves de la violence, une mission d’autant plus essentielle trois semaines après la mort tragique de Mélanie, la surveillante tuée à Nogent-sur-Marne.

Successions : la « guerre des gauches » – Numéro inédit

Où en est la gauche en France ? À l’approche des élections municipales et de la présidentielle, les tensions s’exacerbent entre le Parti socialiste et La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a affiché sa volonté de partir seul en 2027. Mais quelles sont les véritables ambitions de Raphaël Glucksmann et François Ruffin ? La « guerre des gauches » est-elle vraiment de retour, ou n’a-t-elle jamais disparu ?



