Nicolas Bedos quitte les réseaux sociaux

4.6 ( 9 )



Annonces





Nicolas Bedos a annoncé samedi sa décision de quitter les réseaux sociaux. A 41 ans, celui qui a souvent fait polémique sur Twitter et Instagram, notamment en septembre dernier quand il appelait à ne pas respecter les gestes barrières et les confinements face au Covid, tire sa révérence.



Annonces



Annonces

« Aujourd’hui, conscient des limites de l’expression directe et de la perversion médiatique qu’elle provoque, j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes » a déclaré Nicolas Bedos.



Annonces



Annonces



Annonces





En septembre dernier, le coup de gueule de Nicolas Bedos contre les mesures sanitaires face à la Covid-19 avait déclenché la colère du Ministre de la Santé Olivier Véran.

« Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…) Vivez à fond, tombez malades (…) Nous devons désormais vivre, quitte à mourrir » avait écrit Nicolas Bedos.



Annonces





Des propos auxquels Olivier Véran avait répondu sèchement : « Je pense que dans la période, on doit être extrêmement attentif, surtout quand on a beaucoup d’écoute autour de soi, à notre façon de nous exprimer et au message que nous véhiculons. (…) Je pourrais comprendre ce type de réflexion, si elle emportait des conséquences sur sa seule santé. »

Nicolas Bedos annonce son départ des réseaux sociaux

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés