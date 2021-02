« Recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus ? » : ce soir sur M6

4.6 ( 11 )



« Recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus ? » c’est ce soir, mardi 2 février 2021, sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.



Dans cette émission « Que sont-ils devenus ? », nos experts immobiliers de « Recherche appartement ou maison » reviennent vous voir après vous avoir aidé à trouver l’appartement ou la maison de vos rêves. Et aujourd’hui, c’est bel et bien de changement de vie dont nous allons parler ! Des changements de villes, de pays, de vie personnelle et de vie professionnelle. Depuis que nous les avons quittés, les heureux propriétaires de «Recherche appartement ou maison» ont réalisé des transformations spectaculaires chez eux ! Bien-sûr, tout cela ne s’est pas fait sans difficultés… Ont-ils mené leur chantier à bien ? Sont-ils allés au bout de leurs rêves ? Et surtout, comment se sont-ils acclimatés à leur nouvelle vie ? Nos experts sont retournés les voir, pour tout savoir.

« Recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus ? » : le programme de votre soirée du mardi 2 février 2021

Stéphane Plaza a retrouvé avec bonheur Laurette et Dominique en Corse. Des retraités qui avaient décidé de quitter Colmar, en Alsace, pour se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants. Ils avaient vendu leur maison familiale et cherchaient une belle maison en Corse du Sud. Stéphane avait relevé le défi et avait déniché la maison de leurs rêves. Aujourd’hui, sont-ils toujours aussi heureux ?

Stéphane a également pris des nouvelles de Marion, cette jolie mannequin qui voulait absolument être propriétaire avant ses 25 ans. Stéphane avait réussi à exaucer son vœu, il avait trouvé un appartement à Courbevoie que Marion voulait transformer. Et c’est ce qu’elle a fait ! Aidée par toutes ses copines, elle en a fait un vrai cocon harmonieux. Stéphane sera-t-il impressionné par tous ces changements ?



Et enfin, Stéphane est retourné voir Thomas et Nathalie. C’est une histoire un peu particulière, puisque notre agent leur avait trouvé un appartement mais le couple avait été doublé par un financement plus rassurant. Stéphane leur avait alors promis de ne pas les lâcher. Depuis, beaucoup de choses se sont passées en coulisses… Stéphane va venir visiter leur nouvel appartement, trouvé hors caméra… dans l’achat duquel il n’est pas totalement pour rien, puisqu’il les a accompagnés dans l’achat, dans la négociation de son prix et leur a trouvé une équipe pour les travaux. Comment cette famille a-t-elle mené à bien ce gros chantier ?

Sandra Viricel, quant à elle, a permis à Philippe et Gaëlle de changer de métier en ouvrant une maison d’hôtes dans le Beaujolais. Une maison d’hôtes avec une particularité : Gaëlle voulait entièrement l’aménager avec des meubles chinés que l’on peut même acheter sur place. Sandra avait réussi à leur trouver un lieu de vie pour toute leur famille et un bel espace pour la maison d’hôtes. Sont-ils toujours aussi amoureux de cette maison comme à la première visite ?

Thibault Chanel avait aidé Patrick et Chrizi qui avaient décidé de changer de pays mais aussi de quitter leur travail pour monter un pub ensemble à Béziers ! Patrick avait un besoin vital de rassemblement familial, il voulait donc quitter le Luxembourg pour retourner à Béziers où vivaient ses enfants. Un an plus tard, Thibault est revenu pour partager leur nouvelle vie. Patrick et Chrizi ont-ils réalisé tous leurs projets ?

À Dijon, Romain Cartier a retrouvé le jeune couple Aurélie et Johan. À 31 et 30 ans, ils n’habitaient pas encore vraiment ensemble : Johan se partageait entre la maison familiale dans laquelle il avait grandi, et l’appartement d’Aurélie. Romain avait trouvé leur bonheur avec un bel appartement en centre-ville d’un très beau potentiel mais beaucoup de travaux étaient à prévoir. Romain va découvrir les transformations, va-t-il avoir de belles surprises ?

Bande-annonce

En attendant ce soir, découvrez la bande-annonce de votre émission…

"Tu as réalisé notre rêve" 😍🏘️

Stéphane Plaza et son équipe vont découvrir la nouvelle vie de leurs clients !#RAOM "Que sont-ils devenus?" mardi à 21.05 pic.twitter.com/0DIVU8SVLX — M6 (@M6) January 31, 2021

Ce soir Stéphane Plaza et son équipe vont découvrir la nouvelle vie de leurs clients !

