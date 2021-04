« Balance ton post » du 1er avril 2021 : un sommaire un peu particulier ce soir…

5 ( 4 )

« Balance ton post » du 1er avril 2021. C’est un « Balance ton post » un peu particulier qui vous attend ce soir sur C8. Rendez-vous dès 21h15 sur C8 et sur bien sûr comme toujours en streaming vidéo puis replay sur Mycanal.



Et parce qu’aujourd’hui nous sommes le 1er avril, attendez-vous à tout…

« Balance ton post » du 1er avril 2021 : au sommaire ce soir

Pour ce numéro totalement inédit, Cyril Hanouna a tendu un énorme piège aux éditorialistes et chroniqueurs de l’émission.

Au programmes des tensions mais pour de faux, des invités totalement déjantés qui n’hésitent pas à tomber le bas, des clash, du matériel cassé, mais aussi et surtout des fous rires et de la bonne humeur garantie. Et vu le climat anxiogène actuel, ça ne pourra nous faire que du bien.



Jeudi ne manquez pas un #BalanceTonPost exceptionnel 🚨 Fous rires, clashs, invités de ouf… @Cyrilhanouna a décidé de piéger ses éditorialistes pour un #BalanceTonPost spécial #1erAvril ! pic.twitter.com/8bSGCP5B85 — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) March 30, 2021

Et juste après…

Et juste après ce numéro pas comme les autres, les équipes de BTP vous ont concocté un best-of des meilleurs de l’émission depuis 3 ans !

« Balance ton post » vous propose un soirée pas totalement folle ce soir dès 21h15 et sur MYCANAL.Fr

