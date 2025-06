Cyril Hanouna : lancement de son émission « Tout beau, tout n9uf » le 1er septembre sur W9

Publicité





C’est l’un des événements télévisés majeurs de la rentrée : à partir du 1er septembre, Cyril Hanouna investira la case de l’access prime time sur W9 avec une toute nouvelle émission quotidienne, « Tout beau, tout n9uf », à suivre en direct du lundi au vendredi à 18h45.











Avec ce nouveau programme baptisé TBT9, l’animateur emblématique promet un véritable vent de fraîcheur sur la grille. Nouveau décor, nouvelles rubriques, nouveaux chroniqueurs… mais toujours son style inimitable et cette proximité qui fait son succès auprès du public.

Pensée comme un concentré d’énergie et de liberté, l’émission mêlera actualités, chroniques décalées, happenings surprenants et débats de société. Pendant près de trois heures chaque jour, Cyril Hanouna s’entourera d’une bande de chroniqueurs bien trempés et aux profils variés pour aborder, dans la bonne humeur, les sujets qui font vibrer les Français.

Ce nouveau projet marque le grand retour de l’animateur sur un talk-show populaire à forte interaction, avec un objectif clair : « faire rire, réagir et rassembler ».



