« Taratata 100% live » du 30 avril 2021 : artistes et invités de ce soir sur France 2 (vidéos)

« Taratata 100% live » du 30 avril 2021. Ce soir retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live » mais en seconde partie de soirée. Et oui ça change encore de jour et d’horaire de diffusion. Rendez-vous dès 22h45 sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.



Ce soir, Nagui recevra dans ce numéro inédit des artistes d’univers musicaux différents français et internationaux, en duo ou en solo ils nous offriront des moments rares à la télévision.

« Taratata 100% live » du 30 avril 2021 : artistes et invité de ce soir

La chanteuse soul KIMBEROSE, découverte dans Taratata, reviendra sur notre plateau pour nous présenter son premier album. Elle interprètera en live son nouveau single « Back On My Feet », puis, avec son invité, le chanteur à l’harmonica CHARLES PASI, elle reprendra un classique de Stevie Wonder, « Master Blaster (Jammin’) ».



Le chanteur britannique d’origine italienne JULIAN PERRETTA, habitué lui aussi de l’émission, présentera un extrait de son nouvel album, « If I’m Being Honest ». Il sera ensuite rejoint par la très prometteuse auteure-compositrice française ALICE ET MOI. Ensemble, ils reprendront le tube de The Weeknd « Blinding Lights ».

Nous recevrons également EDDY DE PRETTO, pour la troisième fois dans Taratata. Il chantera « Bateau-mouches », extrait de son deuxième album, « A tous les bâtards ». Il invitera ensuite la nouvelle voix à suivre de la soul anglaise ARLO PARKS à partager une reprise de « La Marcheuse » de Christine & The Queens. La chanteuse nous offrira également en live un de ses titres, « Caroline », extrait de son premier album, « Collapsed in sunbeans ».

La chanteuse québécoise CHARLOTTE CARDIN, déjà passée par le plateau de Taratata, interprètera en live sa chanson « Meaningless », un titre intime qui parle d’une relation toxique dont on est dépendant.

Duos, reprises acoustiques inédites, nouveaux titres à découvrir et confidences auprès de Nagui. Avec « Taratata 100% live » c’est une soirée musicale à ne rater sous aucun prétexte !

