« Agatha Raisin » du 30 mai 2021 : ce soir l’épisode « La maison hantée » sur France 3

« Agatha Raisin » du dimanche 30 mai 2021. Bonne nouvelle, ce soir sur France 3 c’est le retour de la série « Agatha Raisin » pour une 3ème saison inédite, enfin une mini-saison. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et/ou en replay et streaming gratuit sur France.TV.



Cette saison…

Dans cette mini-saison d’à peine 4 épisodes…

Avec l’ouverture de sa toute nouvelle agence de détectives, Agatha Raisin, bien entourée de sa fine équipe, va pouvoir officiellement enquêter sur les crimes et les meurtres se produisant dans la région. Et ce n’est pas ce qui manque dans les Cotswolds. Manoirs hantés, tangos endiablés, amours contrariés et barbecues trafiqués sont les ingrédients pimentés de cette troisième saison d’Agatha Raisin. Une héroïne bien connue des romans de M.C. Beaton.

« Agatha Raisin » du 30 mai 2021 : ce soir l’épisode « La maison hantée »

Épisode 1 : La Maison hantée



Agatha Raisin, fraîchement diplômée, vient d’ouvrir son agence de détectives privées. Les clients ne se bousculant pas, James vient à sa rescousse en lui proposant d’enquêter sur un manoir qui a la réputation d’être hanté depuis la guerre civile anglaise. La propriétaire des lieux, l’acariâtre Mme Witherspoon, est persuadée que quelqu’un cherche à la faire mourir de peur…

Casting

Ashley Jensen (Agatha Raisin), Mathew Horne (Roy Silver), Jamie Glover (James Lacey), Jason Merrells (Charles Fraith), Jodie Tyack (Tony Gilmour), Lucie Liemann (Sarah Bloxby), Matt McCooey(Agent Bill Wang), Jason Barnett (Inspecteur Wilkes)…

Et juste après….

Dès 22h45 rediffusion de l’épisode « Le Magicien des ciseaux » (saison 2)

Agatha Raisin revient à Carsely après un voyage désastreux à Chypre, bronzée, mais sans son ex-fiancé James. Gemma, sa femme de ménage et amie, et Roy, son ancien associé, la soutiennent psychologiquement. Ils décident de former « le Club des cœurs solitaires ». Agatha ne résiste pas au charme du coiffeur Jonny Shawpart, mais elle découvre qu’il fait du chantage à un certain nombre de femmes dans le village. Elle se retrouve mêlée à un meurtre…

Ce soir sur France 3 Agatha Raisin mène l’enquête… Serez-vous nombreux à la suivre ?

