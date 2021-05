Audiences TV prime 29 mai 2021 : France 3 large leader avec « Meurtres à Toulouse » devant RMC Story avec Manchester City/Chelsea (record historique)

4.6 ( 12 )



Audiences TV prime samedi 29 mai 2021. Enorme surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat. Si le téléfilm de France 3 « Meurtres à Toulouse » s’est imposé en tête des audiences, notez l’énorme carton de RMC Story qui, avec le match Manchester City/Chelsea, a battu son record d’audience historique.



France 3 s’impose sans difficulté avec « Meurtres à Toulouse », nouvel épisode de la collection « Meurtres à … ». Verdict : 5.89 millions de fidèles téléspectateurs et 26.6% de part d’audience moyenne.

Audiences TV prime 29 mai 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite, et c’est l’énorme surprise du jour, RMC Story. En diffusant la finale de la Ligue des Champions – elle opposait Manchester City à Chelsea – la chaîne bat son record d’audience historique avec 2.41 millions de téléspectateurs pour 11.1% de part d’audience moyenne. Celle-là, personne ne l’avait vu venir. Pour la petite info c’est Chelsea qui s’est imposé sur le score de 1 but à 0 !



🗣💬 "C'est incroyable ! C'est de la fierté et de la joie." L'homme du match, N'Golo Kanté, a répondu aux questions de RMC Sport. #RMCChampions #UCLFinal pic.twitter.com/5ISVvJEDlJ — RMC Sport (@RMCsport) May 29, 2021

Soirée difficile pour TF1 dont l’émission « Vendredi tout est permis » n’a pas affolé les compteurs. La chaîne est passée sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. Hier soir à peine 1.98 million de curieux et 10.1% de part de marché.

M6 suit avec sa série « Hawaii 5-0 ». 1.64 million d’inconditionnels et 7.3% de part d’audience globale pour le seul épisode inédit de la soirée .

Maglré un casting de choc et beaucoup d’émotion, France 2 et son divertissement « La lettre » sont à la traîne. Seulement 1.56 million de téléspectateurs en moyenne et 7.6% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl)

Belle performance pour France 5 et son magazine du samedi soir « Echappées belles ». Hier soir 1.41 million de Français se sont régalés de cette petite ballade dans les Vosges (6.4% de pda).

