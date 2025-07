Mort de Thierry Ardisson : une pluie d’hommages pour « l’homme en noir » de la télévision française

Publicité





Thierry Ardisson est mort ce lundi 14 juillet 2025, à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer du foie. L’annonce a été faite par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, dans un communiqué de presse transmis à l’AFP. Figure incontournable du paysage audiovisuel français, créateur de formats cultes et maître du verbe incisif, il laisse derrière lui une empreinte indélébile. Politiques, animateurs, journalistes… Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire d’un pionnier audacieux.











Dans un communiqué officiel, l’Élysée a rendu un hommage appuyé à Thierry Ardisson, saluant « une silhouette, un style, un esprit teinté de curiosité et d’irrévérence ». Le président Emmanuel Macron et son épouse ont souligné que « chacune de ses inventions a contribué à écrire l’histoire de la télévision française ».

Le PDG du groupe TF1, Rodolphe Belmer, a également salué « une figure majeure de la télévision française dont l’audace, la liberté de ton, la passion et l’exigence ont profondément marqué le paysage audiovisuel ». France Télévisions, Canal+, ainsi que l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle) ont eux aussi salué la mémoire de celui qui a durablement marqué l’histoire du PAF.

Les stars du PAF lui disent adieu

Du côté des animateurs et journalistes, les hommages ont été nombreux et émouvants. Jean-Luc Reichmann a publié un message fort sur X (anciennement Twitter) : « Tu as été un exemple de professionnalisme, d’exigence, d’innovation. Ta voix restera gravée à tout jamais dans mon oreille. »



Arthur, autre visage emblématique de la télévision, a salué sur Instagram « une voix, une présence, une gueule » qui a « cassé les codes et rendu nos samedis soirs vivants, brillants, indélébiles ». Léa Salamé a quant à elle évoqué un homme « flamboyant, érudit, excessif, provocateur », admirant l’amour qu’il portait à son épouse Audrey Crespo-Mara : « Rarement vu un homme qui regarde sa femme avec autant de tendresse. »

Cyril Hanouna, malgré les différends passés entre les deux hommes, a tenu à lui rendre hommage : « Quoiqu’il se soit dit… Thierry Ardisson restera un des plus grands de la télévision française. Et aujourd’hui, on est tous en noir pour l’homme en noir. RIP Thierry. »

Cécile de Ménibus, qui a longtemps travaillé à ses côtés, a exprimé sa tristesse : « Nous perdons un ton, une impertinence, une liberté d’expression. Tu vas grandement nous manquer. » Même émotion chez Laurent Baffie, compagnon de provocations et de rires, qui a écrit simplement : « Je pense à Audrey. À Manon, Ninon et Gaston. Et surtout je pense à toi… »

Julien Courbet a salué la créativité du producteur, rappelant qu’il était « un inventeur de concepts provocateurs et brillants ». Karine Le Marchand a, elle aussi, insisté sur « sa parole libre et généreuse, jusqu’au bout ».

Producteur, animateur, créateur de formats comme « Tout le monde en parle », ou « Salut les Terriens ! », Thierry Ardisson a redéfini le genre du talk-show français. Habillé de noir, provocateur mais toujours érudit, il aura été l’un des rares à marier exigence culturelle et divertissement populaire. Maxime Saada, président de Canal+, a d’ailleurs rappelé qu’il « n’a eu de cesse de pousser la télévision dans ses retranchements ».

Sa voix, son ton, son exigence, et son goût pour les punchlines resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Avec sa disparition, c’est toute une époque de la télévision française qui s’éteint