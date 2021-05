« Appel à témoins » : le nouveau magazine de M6 débarque le 7 juin avec Julien Courbet et Nathalie Renoux

4.8 ( 16 )

« Appel à témoins » est un nouveau magazine dont la première sera diffusée le lundi 7 juin 2021 dès 21h05 sur M6 et 6play. Co-présenté par Julien Courbet et Nathalie Renoux, ce magazine va réunir pour la première fois sur un plateau de télévision police, gendarmerie et chancellerie. Objectif : relancer des affaires non-élucidées.



« Appel à témoins » : présentation

Parce que depuis des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle… Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier… ces familles veulent savoir et aider à relancer des enquêtes aujourd’hui au point mort.

Pour la première fois en France, police, gendarmerie et chancellerie se retrouvent ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées. M6, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, se mobilise, afin d’aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes de cet “Appel à témoins”. Des envoyés spéciaux seront également au plus près des lieux où se sont déroulées les affaires.



Chaque dossier traité à l’antenne donnera lieu à un rappel des faits en images (sans reconstitution). En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront nous expliquer quelles sont leurs attentes

.@M6 #AppelATemoins présenté par @NathalieRenoux et @courbet_julien

Pour la première fois, M6 en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, relance des affaires non-élucidées et aide les familles en lançant des appels à témoins en direct. pic.twitter.com/KgePoYQcpV — M6Pro (@M6pro) May 18, 2021

Le dispositif mis en place pour recueillir les témoignages

➥ Une call-room composée de 8 policiers et gendarmes recueilleront les nouveaux témoignages en plateau. Le service d’appel sera composé de plusieurs éléments :

✔ Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé, facilement identifiable et mémorisable et une adresse mail appelatemoinsM6@interieur.gouv.fr sont mis à la disposition des téléspectateurs durant toute l’émission

✔ Un standard sécurisé capable de recevoir et de gérer des centaines d’appels téléphoniques : standard interne basé à Neuilly-sur-Seine avec un système de transfert sur le plateau

✔ Une file d’attente avec un message pour faire patienter les téléspectateurs qui appellent

✔ Un répondeur où les téléspectateurs peuvent laisser un message si attente trop longue

✔ Un système d’enregistrement pour toutes les communications téléphoniques prises pendant le direct.

➥ En cas d’appel intéressant , les opérateurs de la call-room pourront procéder à un transfert rapide aux chefs d’enquête installés dans une pièce isolée, à l’abris des caméras. Ce dispositif permettra de ne pas perdre d’appels et risquer que des potentiels témoins se rétractent. Les témoins qui appelleront auront la garantie de rester anonyme et les éléments qu’ils fourniront resteront confidentiels.

➥ Laurent Valdiguié, journaliste d’investigation fera partie des envoyés spéciaux sur le “terrain” pour rencontrer des témoins et nous permettre de mieux visualiser les lieux clefs des affaires.

Notez qu’afin de toucher le plus grand nombre de téléspectateurs et de potentiels témoins, RTL communiquera dans les jours précédant l’émission, sur les trois affaires traitées dans “Appel à témoins”.

RTL fera un relais dans sa matinale et dans “L’heure du crime” de Jean-Alphonse Richard, donnera le numéro de téléphone à l’antenne et fera un rappel des affaires qui seront traitées sur M6. La PQR sera également sollicitée pour relayer en local les appels à témoins.

Alors cet « Appel à témoins » sera t-il entendu ? Réponse à compter du lundi 7 juin 2021 sur M6 et 6PLAY.

