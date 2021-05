« En mai fais ce qu’il te plaît » : ce soir sur France 3 (jeudi 27 mai 2021)

4.6 ( 10 )



« En mai, fais ce qu’il te plaît » est un film de Christian Carion et il est en mode rediffusion ce soir sur France 3 dès 21h05. À voir aussi en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.



Après « Dunkerque » lundi soir, ce film est égalemnet diffusé dans le cadre de la commémoration par France 3 de « Mai 1940 », et ce à travers une programmation spécifique.

« En mai fais ce qu’il te plaît » : l’histoire

Mai 1940. Pour fuir l’invasion allemande, les habitants d’un petit village du nord de la France partent sur les routes, comme des millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père, opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l’Angleterre.

Casting

Avec August DIEHL (Hans), Romola GARAI (Marie Paneth), Olivier GOURMET (Paul), Mathilde SEIGNER (Mado), Alice ISAAZ (Suzanne), Matthew RHYS (Percy).



Regardez également ce film en VOD sur Youtube (service payant)

Juste après

Dès 22h55, le film sera suivi Suivi du documentaire « L’Exode » réalisé par Emmanuelle Nobécourt, avec la collaboration de Bertrand Collard.

Imaginez un pays brutalement bouleversé par la guerre. Imaginez devoir tout quitter pour échapper à la mort. Imaginez un peuple entier livré à lui-même. Imaginez la peur, la détresse, la faim. Le gouvernement a déserté. Il n’y a plus d’État, plus de banques, plus de médecins, ni police ni pompiers. Il n’y a plus rien à manger, plus rien à vendre, il ne reste que la survie… Ce pays, c’est la France en 1940. Ce printemps-là, près de dix millions de personnes se sont jetées sur les routes pour fuir l’armée allemande.

Un déplacement de population qui a pris de telles proportions qu’un seul mot s’est imposé pour le nommer : « l’Exode ».

