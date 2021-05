Audiences TV prime 26 mai 2021 : « Esprits criminels » leader, beau retour pour « Nina »

4.5 ( 8 )



Annonces





Audiences TV prime 26 mai 2021. Et c’est TF1 qui s’est imposée hier soir en première partie de soirée avec sa série « Esprits criminels ». Elle a pu compter sur 3.54 millions d’inconditionnels soit 15.2% des téléspectateurs pour les deux épisodes de la saison 15.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 26 mai 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 avec la première demi-finale de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Et ce sont 3.30 millions de fines bouches qui ont répondu à l’appel soit 15.7% du public présent devant son poste de télévision. Notez 29.1% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats, cible sur laquelle M6 était leader, et plus globablement sur le public de moins de 50 ans.

#Audiences #TopChef 🏆@M6 leader 4+, FRDA-50 et moins de 50ans ↪️Programme le + regardé de la

journée par les FRDA-50 et -de 50ans 🍽 16% auprès des 4+

👩🏻‍🍳 29% auprès des FRDA-50 ans

🍴 40% auprès des 25-34 ans

🧂 3.3M Tlps (Pic à 3.8M)#Studio89 pic.twitter.com/CshHuMfUt7 — M6Pro (@M6pro) May 27, 2021



Annonces





Sur France 2 c’était le retour tant attendu de « Nina » qui tirera sa révérence au terme de cette mini-saison. 3.10 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes soit 13.5% de part d’audience globale sur l’ensemble du public. Et c’est en hausse par rapport au lancement de la saison précédente.

Sur France 3 les magnifiques images du magazine « Des racines et des ailes » ont fait voyager 2.12 millions de Français soit 9.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran. Hier une bien belle ballade de « Du Bassin d’Arcachon aux Landes de Gascogne ».

TMC complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « Taxi 4 ». Hier soir ce 4ème volet de la franchise a fait vibrer 1.16 million de personnes (PDA 5.3%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés