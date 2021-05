Interview exclu « Un si grand soleil », Moïse Santamaria : « la relation entre Manu et Elsa est toxique »

4.2 ( 13 )



Moïse Santamaria incarne le personnage de Manu dans la série « Un si grand soleil » depuis son lancement il y a bientôt trois ans. Et alors que Manu sera prochainement au coeur d’une nouvelle intrigue autour du retour d’Elsa, l’acteur a répondu à nos questions et s’est confié sur le feuilleton quotidien qui cartonne chaque soir sur France 2.



L’occasion pour Moïse Santamaria de nous expliquer qu’il pense que la relation passionnelle entre Manu et Elsa est « toxique », mais aussi de nous confier qu’il compte bien rester dans la peau de Manu encore longtemps !

Et en dehors de « Un si grand soleil », l’acteur nous a annoncé qu’il allait prochainement tourner un film pour le grand écran.



INTERVIEW – nos questions à Moïse Santamaria

Avez-vous tout de suite accepté de rejoindre le casting de « Un si grand soleil » ?



En fait, j’ai fait des essais et j’ai été pris très rapidement. Avec mon agent on a demandé les cinq premiers épisodes, histoire de voir un peu de quoi ça parlait et comment c’était écrit. Et puis j’ai dit oui assez rapidement. J’ai vu que le projet tenait la route et j’ai échangé avec le producteur. Il connait mon travail, il voulait m’avoir sur ce rôle.

Est-ce que l’on vous avait déjà proposé de rejoindre une autre série quotidienne avant ?

Non, les quotidiennes ne m’intéressaient pas avant « Un si grand soleil ». La quotidienne de ce type n’existait pas, « Un si grand soleil » c’est vraiment la première quotidienne en France qualitativement. On a vraiment de très bons réalisateurs, ils ont pris des acteurs qui étaient plutôt axés cinéma ou séries Canal+, avec des comédiens plutôt sitcoms. Selon moi ça vient ajouter à la qualité de la série.

Que pensez-vous de la relation passionnelle entre Manu et Elsa, qui l’a souvent poussé à franchir les limites ?

Comme beaucoup de relations passionnelles, qui ne s’expliquent pas et qui sont hors du temps, on a l’impression d’être avec notre âme soeur et que c’est l’homme ou la femme de votre vie. Mais souvent il s’avère que ce genre de relations sont toxiques. On ne s’en rend pas compte car on est dans cette passion mais au final c’est pas cette histoire d’amour qui nous offre la stabilité dont on a besoin pour se construire. Là, c’est un peu ce qui s’est passé pour Elsa et Manu. Il y a beaucoup d’amour mais ça les conduit l’un et l’autre à faire des choses qu’ils n’auraient pas dû commettre pour leur intégrité, pour leurs convictions personnelles. Au final c’est toxique puisque Manu doit cacher des choses, trafiquer des choses dans son travail, ralentir des enquêtes, mener en quelque sorte une double vie. C’est une perte d’énergie. Et même pour Elsa c’est toxique puisqu’elle est recherchée et qu’ils ne peuvent pas se voir comme ils veulent. Cette relation les fait souffrir.

Le retour d’Elsa est prévu pour bientôt. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Elle ne va pas tarder à revenir mais ça ne va pas se passer terriblement… On ne peut pas encore en parler mais ça va mal se finir pour Manu. Il va devoir vivre encore une étape de sa vie assez compliquée.

Comment aimeriez-vous voir évoluer votre personnage ?

Ce qui est intéressant, c’est de pouvoir lui offrir la possibilité de jouer tout ce qu’il y a à jouer. Le voir aller vers une forme de légèreté, de comédie. Et le voir refaire sa vie, rencontrer quelqu’un. Ça fait deux ans qu’il est assez torturé, ce serait pas mal pour les téléspectateurs, qui apprécient beaucoup Manu, de le voir être un peu plus serein. Il est passé par de grosses tempêtes et je pense que les gens ont envie de le voir heureux. Après, je fais assez confiance aux auteurs. Je n’ai pas envie d’attendre quoique se soit pour mon personnage.

Vous imaginez-vous rester encore plusieurs années dans la peau de Manu ?

Aujourd’hui oui, je peux m’imaginer sans aucun problème. Je ne compte pas arrêter. Je suis là depuis le début, le personnage de Manu est celui qui a fait le plus de jours de tournage. Je suis un peu à la maison, c’est un peu ma famille. Aujourd’hui on fait entre 4 et 5 millions de téléspectateurs, avec une part d’audience qui fait du 16%. Moi je suis très bien sur « Un si grand soleil ».

De quel comédien ou comédienne êtes-vous le plus proche sur le tournage ?

Je suis assez proche de Benjamin Bourgois (Alex). Il y a aussi Naïma Rodric (Lucille) avec qui j’entretiens une belle amitié alors qu’on n’a jamais joué ensemble. Aurore aussi, qui joue Johanna, est une amie. J’ai évidemment Julie Boulanger (Elsa), c’est une très bonne amie et c’est quelqu’un que je porte dans mon coeur. On est devenus très amis et très complices suite à ce tournage. Aïssam Medhem, qui joue Akim et qui est mon nouveau bleu au commissariat, c’est un mec super sympa ! Et j’apprécie beaucoup le travail de Stéphane Monpetit, qui joue Eliott. C’est un excellent acteur, très prometteur. Il y a aussi mon pote le procureur, Franck Adrien (Bernier).

Avez-vous d’autres projets en ce moment en parallèle de « Un si grand soleil » ?

Avec Julien Seri, réalisateur sur « Un si grand soleil », on prépare un film, on prépare un long métrage. Il a apprécié de travailler avec moi, on a beaucoup accroché. Il a les mêmes énergies, c’est quelqu’un que je regarde comme un grand frère car il a beaucoup à m’apporter. Le film est écrit, il est en développement. On reste en attente de trouver les dates. Ça va être un film d’auteur en road-movie.

Du coup vous allez devoir vous éloigner des tournages de « Un si grand soleil » pour tourner ce film ?

Ça reste à négocier et ça sera un peu problématique, mais je vais partir durant un mois et demi. Mais tout est possible du moment qu’on prévient à l’avance et qu’on en discute.

Propos recueillis par Céline Geoffroy. Reproduction interdite sans citer Stars-Actu.fr

