« Nina » premières images de la saison 6 : dès le 26 mai 2021 sur France 2

4.2 ( 5 )



Annonces





« Nina » saison 6. Elle vous manquait ? Nous aussi ! « Nina » revient pour une ultime saison, la 6ème du nom, à compter du mercredi 26 mai 2021. Et c’est bien sûr sur France 2 et sur France.Tv que ça va se passer chaque mercredi soir. Une très courte saison d’à peine 6 épisodes et qu’il conviendra d’apprécier à sa juste valeur.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Nina » saison 6 : ce qu’il faut savoir

Que sait-on à ce jour de cette dernière salve d’inédits ? À vrai dire pas grand chose.

On sait toutefois qu’une grande partie du casting a été reconduit. On retrouvera donc avec plaisir Annelise Hesme bien sûr, mais aussi Grégoire Bonnet, Nina Mélo, Alix Bénézech, Thomas Jouannet ou bien encore encore Amaury de Crayencour.

Seul gros départ annoncé celui de Julien Boisselier, alias le docteur Smireni.



Annonces





Quelques guest sont annoncés à l’image d’Anny Duperey, Frédérique Bel, Mélanie Maudran, Lorie Pester ou bien encore Samy Gharbi.

Attention spoilers

Et s’il n’est pas question pour nous tuer le suspense, faisons le point sur les dernières rumeurs :

– un personnage s’en va, un autre revient. Et ce retour c’est celui de Soren Prévost, alias le Dr Charrier (source interview d’Alain Robillard pour Allo-Ciné);

– le dernier épisode sera centré sur les personnages principaux de la série depuis ces 6 saisons. Il n’y aura aucun guest dans cet ultime rendez-vous;

– qu’un heureux évènement se prépare…

« Nina » saison 6 c’est à compter du mercredi 26 mai 2021 sur France 2!

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés