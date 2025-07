« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 18 juillet : votre épisode ce soir sur France 2

Publicité





« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 18 juillet 2025 – Ce soir, France 2 rediffuse un épisode de sa série « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Mortel karma « .





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 18 juillet

Mortel karma : Pierre Baldini, dirigeant d’un prestigieux empire du luxe français, est sauvagement assassiné alors qu’il s’apprêtait à réécrire son testament. Il comptait déshériter sa fille unique, Jade, au profit de ses nouveaux amis : un groupe de jeunes hippies bouddhistes. Fille unique, capricieuse et habituée à l’opulence offerte par ses grands-parents, Jade devient aussitôt la principale suspecte aux yeux des enquêteurs. Mais la commissaire Gréco se retrouve face à un choc inattendu : Jade a été adoptée, et la chronologie des événements révèle qu’elle pourrait bien être l’enfant que Gréco a abandonné il y a vingt-cinq ans… Une révélation bouleversante qui plonge la commissaire dans un conflit intime, rendant l’enquête plus complexe que jamais et mettant sa lucidité à rude épreuve.

Le casting

Avec : Arthur Dupont (Max Beretta), Emilie Gavois-Kahn (Annie Gréco), Chloé Chaudoye (Rose Bellecour), Benoît Moret (Jacques Blum), Quentin Baillot (Servan Legoff), Nicolas Lumbreras (Bob), Lola Aubrière (Jade), Jérôme Pouly de la Comédie-Française (Charles), Lukas Ionesco (Benji), Sophie Le Tellier (Nadine Saubot)…



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » c’est ce soir sur France 2 et France.TV