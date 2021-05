Un si grand soleil : Sabine se rappelle d’un détail important, ce qui vous attend vendredi 14 mai (épisode n°645 en avance)

4.6 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°645 qui sera diffusé le vendredi 14 mai, Sabine va se rappeler d’un détail important…



En effet, alors que la collègue de Maria a été placée en garde à vue et qu’elle reste la principale suspecte, Sabine fait un cauchemar en pleine nuit et se réveille en sursaut…

Un souvenir est revenu à Sabine : les derniers mots prononcés par Maria après l’accident !



De leur côté, Dimitri et Billie doivent faire face aux funérailles de Maria. Un moment douloureux pour père et fille, qui se prennent dans les bras…

Jonathan est embauché aux Sauvages. Mais comme il tient à son projet de ressourcerie, Victor accepte de lui aménager ses horaires. Jonathan parle de son projet à sa famille. Claire et Kira sont emballées mais Florent toujours autant méfiant… Jonathan en profite pour interroger Kira sur sa prof de français, qui n’est autre que Eve. Il apprend qu’elle bosse au camping avec Virgile et décide donc de s’y installer…

Rendez-vous vendredi 14 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

