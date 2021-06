« Envoyé spécial » du 24 juin 2021 : sommaire et reportages de ce soir, un numéro spécial « Que sont-ils devenus ? »

4.2 ( 5 )



« Envoyé Spécial » du jeudi 24 juin 2021. Ce soir, c’est un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial » qui nous attend sur France 2. Il nous sera présenté par Elise Lucet. C’est le dernier numéro inédit de la saison et il sera un peu spécial…



Pour cette dernière émission de la saison, Elise Lucet s’est embarquée pour un tour de France à la rencontre des personnalités qui ont marqué la saison et s’est rendue chez eux pour prendre de leurs nouvelles.

A suivre sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV

« Envoyé Spécial » du jeudi 24 juin 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Querelles de voisinage



Un reportage d’Olivier Sibille, Guillaume Marque et Benoit Sauvage

Voisins bruyants, haie mal taillée, conflit avec un entrepreneur, une compagnie aérienne ou un fournisseur internet : depuis le 1er janvier 2020, pour tous les litiges du quotidien inférieurs à 5000 euros, il n’est plus possible d’aller directement au tribunal. Le recours à un conciliateur de justice est devenu obligatoire. Objectif : désengorger les tribunaux, où le traitement de ces affaires peut parfois prendre des années.

A Moulins, François, retraité, tente au quotidien de renouer les fils du dialogue, avant que les situations ne dégénèrent. Claire, une des rares conciliatrices à exercer une activité professionnelle en parallèle, traite 120 dossiers par an et se déplace deux jours par mois dans les mairies et sur le terrain. A Perpignan, Jean-Marc souhaite également aider les gens à régler leurs problèmes sans aller au tribunal. Seulement, il souffre d’un certain manque de reconnaissance, l’Etat ne lui versant qu’une indemnité forfaitaire de 400 euros par an, bien loin de couvrir tous ses frais…

Elise Lucet retrouvera à Moulins François, le conciliateur de justice que nous avions suivi pour notre reportage. Après son passage dans Envoyé Spécial, il a reçu des dizaines d’appel de particuliers qui souhaitaient bénéficier de son aide pour régler leurs litiges. Il continue de se battre avec les autres conciliateurs pour obtenir une reconnaissance de leur mission auprès des citoyens.

✔️ Ma vie de retraité

Un reportage d’Alice Gauvin, Baptiste Laigle, Guillaume Marque et Olivier Broutin

Ce n’est pas la retraite qu’ils avaient imaginée : ils ont travaillé toute leur vie et pourtant aujourd’hui, ils estiment ne pas vivre décemment.

Nous avons passé un mois aux côtés de retraités bénéficiant de petites pensions. Juste au-dessus du seuil de pauvreté mais juste en-dessous de la retraite moyenne de 1400 euros, ils se battent chaque jour pour parvenir à boucler leurs fins de mois.

A Besançon, Annie, 70 ans, a travaillé comme ouvrière puis comme femme de ménage. A la retraite depuis cinq ans, elle touche 1080 euros par mois. Divorcée, elle doit faire face aux dépenses du quotidien, dont le crédit immobilier de son appartement qui court jusqu’à ses 82 ans…

En Dordogne, Gérard, 71 ans, et Josiane, 66 ans, ont travaillé comme agriculteurs. Aujourd’hui, ils perçoivent 1 400 euros à eux deux. Les retraites agricoles sont parmi les plus faibles en France. Entre leur potager et l’aide de leurs enfants, ils nous racontent la débrouille, jour après jour, pour s’en sortir.

Elise Lucet prendra des nouvelles d’Annie à Besançon. Sa situation est toujours aussi précaire mais la retraitée tient bon.

✔️ Des squatteurs dans ma maison

Un reportage de Roberto Garçon avec Babel Press

Depuis deux ans, la vie de Monique est un cauchemar. Alors qu’elle met en vente sa maison de famille en 2018, elle découvre que celle-ci est habitée illégalement. Or, après 48 heures d’occupation, les squatteurs ne peuvent plus être délogés par la police. Monique doit alors se lancer dans une interminable procédure judiciaire qui va durer des mois. A 75 ans, Martine, elle, s’est carrément retrouvée à la rue avec son chien alors qu’elle est propriétaire d’une maison près d’Avignon. Son locataire qui ne paie plus ses loyers refuse de quitter le logement. Martine a dû être hébergée d’urgence par la mairie et se bat pour récupérer son bien. Comment vont-elles réussir à se débarrasser des squatteurs ? Nous avons suivi le long combat de ces propriétaires victimes.

Elise Lucet retrouvera Martine enfin de retour chez elle. Suite à la diffusion du reportage, elle a reçu des centaines de témoignages de soutien, le squatteur a accepté de quitter les lieux et une poignée de téléspectateurs, touchés par son histoire, sont venus l’aider à remettre en état sa maison. Elle nous racontera cette incroyable chaîne de solidarité.

« Envoyé spécial » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

#EnvoyeSpecial embarque pour un tour de France à la rencontre des citoyens qui ont marqué nos reportages ! ⚖️ François, conciliateur de justice à Moulins

🛒 Annie, retraitée à Besançon

🏠 Martine enfin chez elle à Avignon 📺 Jeudi 21h05 sur @France2tv pic.twitter.com/Ajcc8ffLcz — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) June 21, 2021

N’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

