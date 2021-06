4.3 ( 7 )



« Domino Challenge » du 24 juin 2021. C’est parti pour « Domino Challenge » la nouvelle émission de M6 présentée par Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia. Rendez-vous pour la première dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY..



« Domino Challenge » du 24 juin 2021 : ce soir l’épisode 1

M6 propose une toute nouvelle compétition dans laquelle 6 binômes de passionnés de dominos s’affrontent dans des épreuves spectaculaires : amis d’enfance, collègues, frères, ils sont venus de toute la France pour tenter d’impressionner un jury d’experts et remporter cette première édition de « Domino Challenge ».

Toutes les épreuves proposées sont l’occasion de s’émerveiller devant des créations techniques et artistiques géantes mais aussi de découvrir la tension causée par la chute de dominos.

Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia animent ce concours totalement fou. À leurs côtés, Thibault Lesne, recordman français de chutes de dominos, apporte son expertise.



Au programme : des décors somptueux, des épreuves spectaculaires, une créativité sans limite et des fresques gigantesques !

La mécanique

Chaque soirée de “Domino Challenge” sera composée d’une épreuve principale rythmée par 2 alertes rouges et d’un duel dans lequel les 2 binômes les moins convaincants de la soirée d’affronteront pour rester dans la compétition. Tout au long de “Domino Challenge”, les équipes devront bâtir une œuvre racontant un thème : la fête foraine, la forêt enchantée, le carnaval, le Royaume des jouets… Les 6 binômes de constructeurs doivent proposer des créations aux structures et lignes complexes ainsi que des réactions en chaîne originales et ingénieuses… Jusqu’à la finale avec une construction monumentale.

– 6 équipes en compétition

– Tous les binômes sont aidés de 3 dominions

– Les épreuves peuvent durer jusqu’à 15h

– Dans chaque émission : 2 alertes rouges – 1 mini-challenge qui permet de remporter un avantage. – 1 contrainte technique qui aura des conséquences lors de la chute des dominos.

– Les 2 binômes les moins convaincants sont envoyés en duel, les autres binômes sont qualifiés.

– Lors du duel, les 2 binômes sont chacun aidés de 5 dominions durant une épreuve de 5h. Le binôme le moins convaincant est éliminé de la compétition.

Vidéo

Et nous vous proposons un petit extrait vidéo. Découvrez maintenant la réalisation et le tombé de dominos du binôme Martin et Michaël, sur le thème de la fête foraine !

"Le rendu est extraordinaire" 🤩

📺 #DominoChallenge dès jeudi à 21.05 pic.twitter.com/CFKFl9nUUr — M6 (@M6) June 22, 2021

Le saviez-vous ?

« Domino Challenge » c’est :

– 700 000 DOMINOS, soit plus de 7 tonnes

– 500 M² de zone de jeux

– 350 M² d’écran

– L’un des plus grand plateau d’Europe de 2000 M²

– Près de 100 HEURES de construction d’univers en dominos

– Dans le décor 350 DOMINOS GÉANTS de 1m50

– 18 COULEURS de dominos

– 14 CAMÉRAS dont2 GRUES

– DES CENTAINES DE SUPPORTS pour installer les dominos dans des univers artistiques

– Une TRENTAINE DE “DOMINIONS” (des personnes qui vont aider les binômes à construire les univers)

Et juste après…

À suivre, en deuxième partie de soirée, “Domino Challenge” : la folie continue” présenté par Carine Galli qui nous dévoilera les coulisses de “Domino Challenge” et reviendra en images sur les moments les plus marquants de “Domino Day” et les “runs” de dominos les plus spectaculaires sur internet.

