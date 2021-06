« Je te promets » : la saison 2 actuellement en tournage

5 ( 8 )



Annonces





Bonne nouvelle pour les fans de la série française « Je te promets », portée par Camille Lou, Hugo Becker et Marilou Berry. En effet, TF1 a annoncé ce vendredi matin dans un communiqué que la saison 2 était actuellement en tournage à Paris et en Charente-Maritime.



Annonces



Annonces

Le tournage a débuté le 22 juin et se terminera le 5 octobre.



Annonces



Annonces



Annonces





Je te promets, présentation de la saison 2

C’est le 39ème anniversaire de la fratrie Gallo et chacun pour la première fois se trouve sur les rails de la vie à laquelle il a toujours aspiré. Portée par l’amour de Tanguy, Maud se lance, inquiète mais décidée, dans sa nouvelle carrière de chanteuse. Michaël, heureux aux côtés de Maëlle, décroche un rôle important dans une série internationale. Quant à Mathis, soulagé d’avoir réussi à démissionner, il s’apprête avec sa famille à accueillir une jeune-fille de 12 ans au sein de son foyer.

Mais 25 ans après la mort de leur père Paul (dont les circonstances exactes seront enfin révélées !), Maud, Michaël et Mathis seront-ils enfin capables de dépasser le deuil de ce père qui semble les définir constamment et les alourdir ? Au passé comme au présent, les membres de la famille Gallo, traverseront une zone de turbulences qui va leur faire réaliser leurs limites, la nécessité de faire des compromis, et leur donner envie de déplacer des montagnes…



Annonces





Avec : Camille Lou (Florence), Hugo Becker (Paul), Marilou Berry (Maud), Guillaume Labbé (Michaël), Narcisse Mame (Mathis), Marc Riso (Tanguy),Bass Dehm (Amidou), Bruno Sanches (José), Léonie Simaga (Agnès), Nathalie Roussel, Lionnel Astier, Patrick Chesnay…

Et en guests cette saison : Christophe Malavoy, Jean-Marc Barr, Charlie Bruneau, Anne Brochet, Catherine Hosmalin…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés