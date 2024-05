Secret Story du 10 mai 2024 : qui a été éliminé ? (résumé et replay de la quotidienne)

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 10 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne d’élimination de Secret Story 2024, présentée par Christophe Beaugrand. En fin d’émission, un habitant sera éliminé et quittera la maison des secrets !





Connexion avec la maison. Les nominés sont stressés, Lou se dit déjà habituée d’être là. Léo est impatient et espère ne pas être séparé de Lou. De son côté, Ulysse avoue que le stress monte mais il est prêt à affronter Lou et Léo.







Publicité





Retour sur la journée de jeudi dans la maison des secrets. Francesca surveille Justine, qui a un comportement étrange depuis plusieurs jours mais n’a toujours pas réussi à se faire buzzer dans le cadre de sa mission secrète. Et Kelyan est sur le secret de Lou et Léo, il pense que s’ils ne sont pas jumeaux, ils sont très forts. Zoé est convaincue aussi qu’ils se connaissent bien !

Charlène déclenche l’alarme des secrets. Elle pense que Léo et Lou ne sont pas frère et soeur jumeaux !



Publicité





Lou, Léo et Ulysse ont rendez-vous dans la zone de jeu. Le gagnant pourra prendre une grande décision qui changera le cours du jeu ! Ils ont une heure pour compter un maximum de pièces et donner le montant exact au centime près de l’argent mis dans sa tirelire. Celui qui sera le plus proche du montant remportera l’argent des 3 tirelires, à prendre dans la cagnotte de l’habitant non nommé de son choix !

La Voix annonce les résultats. Ulysse a fait une erreur de 6 euros, Lou a fait une erreur de 5 euros, et Léo a fait une erreur de seulement 3 euros ! C’est donc Léo qui gagne, il remporte 3960 euros. Il les prend dans la cagnotte de Justine !

Francesca est conviée dans la pièce rouge. Elle a 30sec pour retirer toutes les balles placées dans le bac devant elle. En cas de victoire, elle remportera 3.000 euros. En cas d’échec, elle perdra 3.000 euros ! Mission réussie !

Place à la soirée des nommés. Tout le monde dit ce qu’il pense et partage des souvenirs au sujet de Léo, Lou et Ulysse. Et chaque nommé doit ensuite exprimer ses regrets en cas de départ de la maison des secrets.

Et le candidat éliminé est…

Verdict des votes du public. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Lou pour la seconde fois consécutive ! Et le candidat éliminé qui quitte la maison des secrets ce soir, c’est… Ulysse ! Léo retourne donc avec Lou dans la maison des secrets.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 10 mai

Rendez-vous ce soir à 18h55 dans l’After sur TFX, et demain à 17h15 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.