Mask Singer : le Cornichon démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière le Cornichon ? – Second prime de la saison 6 de Mask Singer ce soir et déjà un premier costume démasqué : le Cornichon !





Personne n’avait démasqué le Cornichon, qui a totalement perdu les enquêteurs. Mais le public a choisi de ne pas le sauver face à la Libellule et à la Main.







La Libellule et la Main se sont donc qualifiées pour la suite de Mask Singer alors que le Cornichon a du aller se démasquer dans la tanière. Et grosse surprise, il s’agissait de… Vincent Desagnat !

Mask Singer, les indices sur le Cornichon

Même si on l’aurait plutôt vu dans une asperge, cet enfant de la balle a bien grandit, et tout ce qu’il a touché est devenu de l’or. Mais il a toujours travaillé dur, et quand il tombait, il se relevait toujours même face aux plus grands champions. Des millions de personnes ont assisté à son succès : vous le connaissez apparemment très bien.



VIDÉO Mask Singer : Vincent Desagnat était derrière le Cornichon







Retrouvez le démasquage du Cornichon en vidéo sur TF1+ ici.

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+